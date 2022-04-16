【孭30個代言】肖戰憑《餘生》1個月「漲粉」1千萬

內地小生肖戰和楊紫合演的內地劇《餘生，請多指教》引起極大回響，雖然劇集已播畢，但依然影視串流平台的大熱劇集，直至今日（16日）累計播放量已達38.67億，令肖戰成為新一代「頂流男神」！據統計肖戰的微博粉絲在《餘》在上月中開播時，只有約2981萬，直至今日已達3072萬，就連其工作室的微博粉絲也一樣上升，個人及工作室「漲粉」人數衝破1千萬！人氣勁形象好，代言品牌當然也不少，據統計肖戰代言的品牌包括汽車、家電、飲品、食品、美妝、服飾及串流平台等，一共有30個！

另外，肖戰主演的另一部劇集、2019年開播的《陳情令》紅至全亞洲，人氣更席捲泰國，日前泰國的串流平台舉辦國際明星年度人氣榜，肖戰成為冠軍，是以外國藝人身份贏盡所有泰國本土藝人，認真巴閉！雖然肖戰憑《餘》劇穩座劇界一線小生，不過他依然是「勞模」工作接不停，今日凌晨大約一時許，他網晒自拍照，以及早上及黃昏的風景照，他留言：「下班。」雖然留言只有兩個字，但已令粉絲心痛不已，並留言叫他不要太辛苦，保重身體別太操勞，其貼文不足一天已有超過94萬個留言！