幾辛苦都捱過！JW奪人「珍藏」成就解鎖打孖上

歌手JW（王灝兒）加入星夢娛樂後，近期推出非劇集新歌《納斯卡線》，自由度更大，自主為新歌創作「組隊」，集齊夢寐以求的創作班底，她說：「《納》係先搵Dear Jane結他手Howie作曲，第2個係搵合作開嘅監製周錫漢，透過監製搵黃偉文（Wyman）填詞，Wyman又答應，成團真係好開心。Wyman袋住咗《納》呢個概念好多年，聽到個旋律覺得一拍即合，又Search過我大學讀地埋，同納斯卡線有啲聯繫喎，就決定寫呢首歌畀我，真係好幸運！」

其實JW的新歌去年已經完成，留待今年配合其他新歌推出，加上主演的無綫古裝劇《痞子殿下》有望今年出街，一氣呵成。由唱歌到拍劇，她覺得兩方面相輔相成，慶幸有勇氣踏出舒適圈：「10年前冇諗過自己會拍劇，3、4年前學戲發現自己好鍾意，於是踏出一步走出Comfort Zone嘗試。」

「我都捱過！」

JW首部孭飛作就「打大佬」拍古裝劇《痞》，她說：「拍嘅過程唔簡單，係辛苦嘅，冇得瞓、廠景接外景、古裝，夏天又熱、又多蚊、衫又多、汗又多，但出嚟成功感好大，學到好多，好似打機『升呢』咁，可以同人講我都捱過！啲人都話之後冇嘢難到你，依家好有成功感，哈哈！」