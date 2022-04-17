【是日通勝】

農曆三月十七

壬寅年 甲辰月 庚子日

吉時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：交易、醞釀

忌：大事勿用

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：17、29、40、45

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：常為錢銀問題煩惱，宜及早解決，不要再拖。

金牛座：勿對身邊人管太多，應尊重對方的私人空間。

雙子座：時刻提醒自己保持樂觀，內心壓力可望緩解。

巨蟹座：害怕寂寞卻找不到朋友陪伴，整天悶悶不樂。

獅子座：思維不再死板，一些想不通的事都出現轉機。

處女座：有趕工的壓力，只要沉着應對就不會出問題。

天秤座：約會另一半前悉心打扮，可望贏來對方好評。

天蠍座：勿讓自己成為工作的奴隸，今天要好好休息。

人馬座：瘋狂購物只能買來短暫痛快，事後會有排煩。

山羊座：生活總會遇到麻煩，宜糾正杞人憂天的態度。

水瓶座：易被折扣優惠等宣傳伎倆攻陷，破財風險高。

雙魚座：沒精打采，懶得出門打交道，建議留家休息。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）牛 財運旺

（跌）馬 心情差

鼠：工作運不錯，多與人合作，無往而不利。

牛：事業與財運俱皆，付出愈多，收入愈多。

虎：正財運不錯，努力工作，錢途一片光明。

兔：做人不要太執着，適當時候要懂得讓步。

龍：投資市場出現暗湧，按兵不動可保不失。

蛇：運勢好轉，抽時間陪伴侶，感情可升溫。

馬：是日沖煞，情緒不穩，做甚麼都冇心機。

羊：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

猴：心平氣和，思慮周密，沒有問題難倒你。

雞：心不在焉，出門要小心，意外特別多。

狗：財運不錯，投資可一試，但要謹慎行事。

豬：心情愉快，謀事少阻滯，想做就去做！

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

爛桃花與名字有關

有些人一生桃花運很旺，令人羨慕，但難免會夾雜着一些爛桃花。爛桃花會讓人的生活和情感受到困擾，可謂傷財、傷身又費神。桃花雖好，但求好不求多。如果經常遇到爛桃花，可能是名字數理出現以下的數理格。

姓名筆劃人格、地格：9、12

筆劃9、12為凶數，對感情及人際影響較大，令人容易沉浸在狂蜂浪蝶包圍的感覺，對於追求者就抱着玩玩、遊戲的心態，一旦遇到心儀的人就會昏頭不理智，陷入其中，想抽身就不易了，因此會經常惹來爛桃花纏身。

姓名筆劃人格、地格：14、23、26

擁有此筆劃數理的人喜好刺激、好玩、有趣的事物，面對感情亦是如此。這類朋友易陷酒色之中，且見異思遷，多為因情失財之象；其中23劃對於女性桃花、婚姻尤其不利，且多為孤獨之數，難辨桃花的好壞。

姓名筆劃人格、地格：10、40

擁有此筆畫數理的人對經濟條件看的很重，一旦遇上經濟雄厚、出手慷慨大方的桃花，很容易被迷惑，難以看清對方的真面目。擁有此數理的女性朋友多為貪玩、愛自由的性格，桃花運旺盛時，自然少不了一些爛桃花的出現，若不及早收心養性或作出改變，這樣只會讓你的爛桃花現象加重。