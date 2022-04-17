港星登「陸」！黃宗澤人氣勝張智霖　林夏薇跑出闢財路

不少港星近年於內地社交平台霸地盤，不斷拍短片希望吸納大量粉絲，開拓內地市場。前晚一班視后林夏薇、蔡思貝、唐詩詠及黃智雯等隔空過招，齊齊拍片晒演技「搶Like」，結果林夏薇大比數勝出！至於黃宗澤亦有玩埋一份，原來其粉絲量比張智霖及佘詩曼還要高，果然深藏不露！

近年不少港星希望於內地市場分一杯羹，例如王祖藍早前就率領王浩信、高海寧與張振朗北上交流尋求機會。近年多位港星喜歡透過內地社交平台放片「吸睛」爭地盤，希望吸納內地粉絲，從而拓展市場，就連視后林夏薇、蔡思貝、唐詩詠、黃智雯等亦不例外，前晚（15日）齊於內地社交平台「一句台詞回到黃金年代」挑戰榜中拍片，鬥講深情對白晒演技。思貝賣癡情，智雯則賣慘，而林夏薇Sell灑脫，結果貴為應屆出爐視后的她以大比數勝出，獲得逾29萬點讚，遠遠拋離其他人！

許家傑粉絲量贏譚俊彥

除了一班視后，視帝馬國明、譚俊彥及黃宗澤、陳敏之、張振朗、陳山聰等都有接受挑戰，其中黃宗澤對着公仔深情表白：「對唔住，我嚟遲咗。」獲得逾11萬點讚，成績不俗。

眾人挑戰演技吸睛，一眾一線藝人的粉絲量亦令人意外！黃宗澤於該內地社交平台擁逾542萬粉絲，竟勝過於內地人氣超強的張智霖與佘詩曼，2人粉絲量分別為103.8萬及314.2萬！據知，因黃宗澤早年已開拓內地市場，拍下不少劇集，再加上4年前已進駐該社交平台，故早已儲落大批內地粉絲。

至於視帝譚俊彥剛於上月才加入該內地社交平台，故其粉絲量目前只得7,200人，而《愛．回家之開心速遞》的「送水輝」許家傑因比譚俊彥早起步兩年，故粉絲量較多。

隨時年賺過千萬

周星馳愛將兼資深藝人黃一山十多年前已在內地發展，2017年開始在內地社交平台拍視頻，雖然中途試過中斷，但近年憑大談昔日拍戲經歷，重新獲不少粉絲關注。昨日（16日）他受訪時表示，於內地社交平台吸納粉絲絕對是一個好商機，因為除了可以透過直播賺錢外，其衍生出來的工作亦相當「和味」，一線藝人分分鐘年賺過千萬，更指有一些內地網紅靠直播帶貨就年賺過億元，絕對是發展新財路的好地方。