被趙希洛殺兩次　黃建東想做「御用癲佬」

藝人黃建東與趙希洛在無綫熱播劇《金宵大廈2》的單元《對倒》中廝殺連場，演技精湛，相當精彩，黃建東飾演的地產代表「茂利安」先奪去趙希洛飾演的「四爺」一個眼球，後遭她報復「拆蛋」，2人恃住有買了壞人保險可以壞事做盡，最後黃建東更死在趙希洛手上，原來他已是第二次被趙希洛「整死」，他說：「之前拍《十二傳說》我畀佢殺死咗，今次《金宵2》又畀佢殺死多次。」2人可謂頗有緣，對於他的角色好多陰暗面及癲狂，令他過足戲癮，笑言若希洛是「御用癲婆」，他不介意做「御用癲佬」。黃建東本身是書院派出身，於美國紐約州立大學佛東尼亞分校修讀戲劇系，並以高級榮譽畢業，他並成為美國舞台劇演員公會演員，演出過不少舞台劇，後來回港發展。

對於演技獲讚，他表示開心：「令次收到好多正面評語，好多人話我做得唔錯，無見過呢個我，我都覺得角色好似演員遊樂場，好好玩，係入行以來發揮得最好嘅角色。」他透露黃媽媽亦有讚好，但就下令他要立即減肥。對於趙希洛稱拍攝時被黃建東虐打致周身傷入院，他真心擔心地說：「嗰日成晚拍打鬥戲，我要箍佢頸，佢又要摑我，拍到凌晨4、5點，因為佢着住高跟鞋，有個動作我要推佢，佢失平衡跌低，大家都好緊張停晒，不過佢好專業叫繼續拍。我睇到新聞後好擔心，有乜事我養佢，就算唔嫁我都無問題!」