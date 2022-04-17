黎紀君做咗未婚媽媽　畀林耀聲搞到爆喊

前港姐麥明詩（Louisa）與黃德斌主演的AMM首齣網劇《逐流時代》，劇中有份參演的連詩雅師妹黎紀君（Christy）飾演未婚媽媽，和扮演其男友的林耀聲有不少親熱戲。談及首次正式參演網劇，她大讚全靠有「男友」帶入戲，但最難忘不是在床上而是在靈堂：「因為嗰場戲我要講成3頁紙嘅嘢，情緒要去到崩潰嘅狀態，佢全程傍住我，我好記得有一吓佢輕輕搭一搭我膊頭，其實劇本係冇，但就喺嗰一吓，令我再喊勁啲，佢畀咗鼓勵同支持我。」除要感激林耀聲外，她亦多謝另外兩個男人：「導演戚其義好似爺爺咁，每個場口都喺度，佢由細睇我到大，好信佢。」還有製作人林文龍，她又謂：「因為佢哋知道我好緊張呢場靈堂戲，所以嚟現場講我知一啲演繹上嘅技巧嘢。」

走女神形象的Christy在劇中嘗試新戲路，角色性格夠義氣又帶點火爆：「我會出手打人，為咗救一隻貓貓而打爛玻璃，同真實性格都幾似，我都會為正義出面，對啲不公義嘅嘢，都會第一個衝出嚟去講。」不過剛烈個性外亦有柔情一面，就是面對劇中的6歲囝囝時，她稱：「我送咗糖畀佢，其實同囝囝嘅場口好多內心戲，唔捨得佢之餘，又要幫佢做大決定，我都好期待呢場戲播出街時嘅反應。」

以前只客串電影的她，對於有機會以女主角之一身份拍攝首個網劇相當感恩，更直言拍到上癮：「原來拍戲嘅氣氛係非常之好玩，同埋大家好認真對待自己嘅角色，喺我嚟講係大挑戰，每日都過得好開心。」