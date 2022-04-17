【心理測驗】兔兔真的好可愛，還帶來幸運啊！

復活節假期進行中，節日象徵少不了兔子和彩蛋，其中擁有出色跳躍力的兔子有「飛躍」的象徵，傳說會帶來幸運。前陣子，日網「Curazy」有一則選兔子測機遇的心理測驗在網上瘋傳，一起來跟着可愛的小兔子走向未來吧！

【問題】

請從以下6隻不同姿勢的兔子中選出你最喜歡的一隻。

A.1號兔子

B.2號兔子

C.3號兔子

D.4號兔子

E.5號兔子

F.6號兔子

【結果分析】

A.事業的機會

向上躍進的兔子代表你積極向上的心，現在的你對自己有了更高的期許，希望在事業上有所突破，這個機會可能是在現有的工作中有了表現自我、發揮長處的項目，有了升職加薪的可能。另外亦可能是有了把你的喜好和所長融入工作的契機，建議嘗試跳出舒適圈，要在適當的時機主動出擊。

B.戀愛的機會

選擇2號兔兔的你如果是單身人士的話，那麼我真係恭喜你了！因為你已獲得一個愛情的機會。跳落在浪漫花田的兔子，將帶你找到理想的愛人，以體驗你所想像的愛情故事。建議從現在開始就準備好自己的狀態，好好打扮及提升自己，令好姻緣盡快來臨。另外，如果遇到對的人亦不妨主動出擊，捉緊機會啊！

C.爆紅的機會

趴下賞花的兔子，專注而有耐性，這麼細緻的一面會為你帶來了一個充滿未知的機會，例如你可能拍到難得一見瞬間的照片，當你把照片放上社交平台，有機會獲得超越想像的回應。建議未來多以拍攝來紀錄生活，好好觀察、享受，學習分享，或許會有驚喜的發現。

D.第二次機會

回首的兔子可能正在回憶，但更可能是反思或感到遺憾，比較接近你的現況可能是一些錯失的機會，在無數次的回想中，你在後悔當時沒有毫不猶豫選擇對的事或人。建議以心裏的遺憾作為前車之鑑，當機會再次來臨時，請好好把握、好好捉實，要記住機會是留畀有準備的人，不要讓自己一再錯失、一再後悔。

E.加入的機會

正在觀望而準備前進的兔子，代表了你矛盾的心，你有着一直想參加的活動或欲加入的圈子，但因為缺乏信心或動力而無法向前。未來你將有加入到其中的一個機會，或者在以往你未有足夠的能力，但如果機會來到跟前，不妨就試一試，建議要有信心且享受這一個你期待已久的機會，不要錯失。

F.學習的機會

豎起耳朵聆聽世界的兔子，正在吸收世界的知識，在未來你有機會獲得一個學習的機會，而相關內容更是你的興趣所在。當難得的學習機會來到你面前，一定要好好去把握，畢竟技多不壓身，優秀而有選擇的人，才是擁有自由的人。