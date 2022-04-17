挾住兩劇一齊播　任嘉倫搞到粉絲冇得唞

內地男星任嘉倫近日成為大紅人，除了與「新疆美女」迪麗熱巴的《馭鮫記之與君初相識》及《馭鮫記之恰似故人歸》先後播出，粉絲仍沉醉二人劇中的淒美愛情故事之際，任嘉倫於3年前拍攝的消防救援劇集《藍焰突擊》，亦官宣於昨晚起啟播，粉絲紛紛表示即將忙不停，將全天候宅在家煲劇，兼且謝絕一切約會。

《藍》劇講述任嘉倫飾演的市井青年李溪成曾是救火英雄，卻深受無情的現實打擊，惟與一眾隊友共同經歷生死考驗後，終感受到作為消防特勤隊員，除了面對危機四伏情況，還要面對生死情、戰友情等，從中找到了自己的終身奮鬥事業，成為一位真正的逆行英雄。

為了呈現消防員之正常，任嘉倫、韓宇辰、李雨軒等演員於開拍前到消防基地接受專業培訓，除了隊列隊形訓練外，更接受消防服穿戴、消防喉連接、二節拉梯登樓、切割器使用等訓練，不但如此，於100多天的拍攝日程中，大隊走訪多個地方上山下海取景，經歷夏日暴曬及颱風曝雨天氣，認真用心製作，更有指劇中的地震、化工廠爆炸、車禍等內容均以真實事件改編，故當中大量大場面戲份，部分精華片段已率先於預告片曝光，畫面相當震撼。