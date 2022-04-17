做足準備　夏日放心曬

最近日間陽光猛烈，紫外線指數持續高企，令養咗一個冬天的白滑肌，隨時變深色朱古力肌。所以戶外活動前真的要做足防曬，否則紫外線一旦深入皮膚底層，就需要更多時間修復，嚴重的話更會令皮膚受損並加速老化。

防曬妝前乳先打底

平時習慣化妝的絲打，如果使用的粉底液防曬程度不足以抵禦炎夏的紫外線，不妨於妝前塗上防曬妝前乳打底。由M.A.C推出的粉玫瑰色調養膚美顏底霜，集抗UV、美顏、養膚於一身，而且兼具SPF45 PA++++防曬效能，能强效抵禦紫外線侵害，令後續的上妝效果更均勻無瑕，展現自然玫瑰光感，長期使用更有助提升肌膚光滑度，美肌同時護膚，一舉兩得。

Shiseido最奢華的晶鑽系列近日增添新成員，全新的珍珠光澤妝前乳霜SPF30 PA++糅合多種高效護膚成分，包括日本傳奇再生植物延命草、日本Akoya珍珠末及24K純淨黃金粉末等，用後既能塑造持久妝容，展現清透自然的偽素顏美肌妝效，又能呵護肌膚免受紫外線傷害。

素顏都要用防曬霜

有些人沒有日日化妝的需要，使用比較傳統的防曬霜就已經足夠應付日常所需。有些防曬霜更具有簡單修飾暗啞的功能，方便不想化妝又想出街的女士使用。GUERLAIN全方位美肌防曬霜，提供高達SPF50 PA+++的防曬效能，配方添加了御庭蘭花萃取成分，能發揮抗老及亮肌功效；塗上後能在肌膚表層形成屏障，全面防禦紫外線UVA及UVB，而且配方加入高效活性葉黃素成分，有助對抗令表皮暗啞的外來侵害，從而提升膚質。

至於近年討論度超高的日系防曬品牌Allie，近日也推出具有修飾膚色功能的SPF50+ PA++++防曬霜，只要塗上薄薄一層就好似幫肌膚打上柔焦濾鏡。日本人追求的不是無暇的妝容，他們在意的是臉部整體效果是否自然。因此一瓶具有潤色效果的防曬霜就可以滿足到他們的需要，如果你同樣追求日系妝容，不妨試試這款防曬霜。