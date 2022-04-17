2NE1驚喜合體！王嘉爾爆肌襲Coachella音樂節

美國年度大型音樂節Coachella受疫情影響，前年與去年均取消，今年終於復辦。主辦日前已率先公布亞洲歌手演出陣容，當中最令人期待的是日本歌姬宇多田光、近年活躍於內地的韓團GOT7香港成員Jackson（王嘉爾），以及近年專注美國活動的韓團2NE1前隊長CL。

宇多田光先後獻唱《First Love》與《Automatic》等經典歌曲，現場反應熱烈，隨後上場的Jackson以勁歌熱舞炒熱氣氛，除了與女舞蹈員埋身辣舞，他唱至尾聲時更剝衫爆肌上陣，引爆粉絲瘋狂尖叫。

之後登場的CL在獻唱Solo歌曲後，2NE1隊友朴春、Sandara與孔敏智竟然驚喜現身，合唱組合的人氣歌曲《I am the Best》，對於2NE1解散6年後，再度合體演出，全球粉絲也相當驚喜，有歌迷更激動留言：「沒想過有生之年可以再見到2NE1合體演出！」

2NE1於2009年出道不久便爆紅，但YG事務所卻於2016年突然宣布組合解散，震驚樂迷。至早前CL在訪問中大爆當年是透過報道才得悉組合被解散，朴春亦有留言附和，不少樂迷獲悉此事後，也紛紛留言炮轟YG事務所。