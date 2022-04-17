創意中菜　匙羹都食得

中菜在香港佔據主流地位，除了傳統美饌，亦不時有創意新菜。中環新開的摩登中菜館唐述，廚藝總監周世韜師傅一向「煮」意多多，餐廳內的菜式走摩登和創意路線。如點心就有加入紅菜頭汁的玫瑰燒鵝酥、加入昆布整外皮的小籠包「小玲瓏」，以日本竹炭粉和墨魚汁混合狗不理包子製作的海參餃，健康鮮味。菜式方面，有可以連匙羹一起吃的金匙一口脆、加入陳皮製作的貴妃咕嚕肉、混入西式烹調方法的桂花烏龍茶熏脆皮雞等，甜品則有精緻的摩登冰糖葫蘆。配上以本草網本作靈感設計的雞尾酒，為食客帶來新體驗。

另一間位於大嶼山的高級中菜廳牡丹軒，走高級精緻路線，點心主廚陳偉業師傅和行政總廚朱定國師傅除有創意發揮，還善於在傳統菜式上改良。一個手袋千絲酥，以女士們最愛的「包包」作主角，造型搶眼。另一款柑桔楓葉酥，葉子造型配冬瓜蓉柑桔乾餡，清新香甜。菜式方面，有金光閃閃的野菌釀北海道南瓜盅和碧綠金湯琵琶豆腐，主食的配搭亦多樣化，大部分以海鮮入饌，有加入飛魚籽和櫻花蝦的皇帝蟹柳炒香苗、花竹蝦乾桂花炒鴛鴦米或金瑤海鮮煎蛋麵選擇，每款都鮮味十足。