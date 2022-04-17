本日日本：全新景點！跟比得兔在富士山前打卡

早於1901年登場的英國經典童話故事《小兔比得的故事》（The Tale of Peter Rabbit）於世界各地都非常受歡迎，在日本也有大批粉絲，除了在東京自由之丘及神奈川橫濱開設主題Cafe外，最近更於可眺望富士山的富士本栖湖Resort即日至5月29日、7月16日至10月10日期間會開設全新的比得兔英式庭園（Peter Rabbit English Garden），粉絲們又多一個朝聖地！位於山梨縣南都留郡的富士本栖湖Resort是「富士芝櫻祭」舉辦場地，一到5月便人頭湧湧。剛開幕的「比得兔英式庭園」總面積達4,600平方米，是首都圈內最大的英式庭園，特別找來了英國園林設計師Mark Chapman負責監修，園內種有約300種類、於初秋前仍可欣賞的花草，而且園內更設有多個《小》角色的打卡位，當中最注目莫過於可跟比得兔及富士山同框，夠晒特別！園內同時設有比得兔Cafe，可品嘗到繪本中出現的「花朵綻放批」及色彩豐富的「麥奎格先生採摘的蔬菜花束沙律」等餐點、還有下午茶套餐及灑上花瓣的「花朵拿鐵」，賣相很有童話感覺。此外更可在紀念品店購買限定精品，各位粉絲荷包相信會大出血。