歷任21屆《港姐》司儀！曾志偉勉勵佳麗切勿爾虞我詐

《2022香港小姐競選》「全球招募」記者會今午（17日）於電視城舉行，大會將主題定為「時代在變 美麗不變」，報名日期由今日開始至下月22日。一眾港姐出身的藝人包括馮盈盈、劉穎鏇、黃嘉雯、謝嘉怡、宋宛穎、邵初及劉倩婷等齊齊現身宣傳，而無綫總經理（節目內容營運）曾志偉則到場主持啟動儀式。

志偉受訪時被問到過往曾擔任21屆港姐決賽主持，他說：「諗都冇諗過，對港姐競選好有感情，今年適逢港姐50周年、TVB又55周年，再加上慧妍雅集40周年，可謂三喜臨門。以往我習慣第一日就同啲佳麗會面，叫佢哋抱交朋友及學習嘅心態參選，好好享受呢段難忘嘅回憶，唔好爾虞我詐。結束後又會再相約佢哋傾偈，提醒佢哋唔好將自己昇華得太犀利，如果外面有份好工，可以唔使入行，而當選嘅就要肩負起親善責任。」

志偉透露今年港姐暫定於8月尾或9月舉行，希望屆時疫情減退，可開放出入境出埠拍攝外景，而今年提早招募，則是方便海外佳麗有足夠時間返港隔離。談到今年港姐50周年，志偉表示：「都希望能夠邀請到多啲重量級嘉賓返嚟助陣，但依家好多藝人都唔喺香港，到時如果（出入境）開放咗，大家可能又去旅行，所以都未知會點。」

對於早前盛傳王祖藍辭去「創意官」一職，志偉表示：「佢仲係創意官。今年無綫派咗好多藝人返內地工作，好似依喺橫店就已經有兩隊人喺度，另外仲有陳貝兒、糖妹，遲啲仲有黎芷珊返去拍嘢，所以祖藍要幫我做保母睇實佢哋。」至於《金宵大廈2》「姐姐」單元被指涉及種族歧視，他謂：「其實係角色需要由黑變白，咁如果拍戲講外星人，我哋搵人扮外星人又係歧視咩？完全係根據劇情需要。」談到日前度過69歲生日，是否生日飯吃不完？志偉笑言：「是生日月，邊度有得完。」