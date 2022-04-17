smart首款純電小車#1發表

向來以製造的骰城市小車見稱的smart，自2019年開始變成了由 Mercedes-Benz 與中國吉利汽車合資的全新 Smart Automobile轉型成為一間電動車廠後，一直好似冇乜動靜，不過他們終於在日前發表旗下首款純電小車#1。

以Compact SUV作定位及以後輪驅動的4座位#1，由Mercedes-Benz設計外觀和內裝，以吉利的SEA (Sustainable Experience Architecture) 電動車底盤平台構建。車長4,270 mm，比之前大家認識的smart forfour，再長780mm，並擁有達2,750mm的不錯軸距。車載的純電動力系統，由一具後軸電馬達及66kW NCM鋰離子電池組成，擁有200kW最大功率(即272ps最大馬力)輸出，峰值扭力343Nm，極速電子設定為180km/h，最大續航里程達440km(WLTP)。至於充電時間，若以22kW交流電(AC) 充電，由10%充至80%，少於3小時；若以150kW 直流電(DC)快充，由10%充至80%，毋須30分鐘。