丁子朗認曾與圈中人拍拖　一個貼士揭示係華姐林宣妤

無綫小生丁子朗接受電台《星光背後》訪問，節目中他暢談戀愛史，他坦言希望未來對象能夠是圈中人，因為過往他拍過3次拖，兩段對象是圈外人，最終因對方不體諒其工作而產生磨擦而分開，他說：「試過我同戲中一個女仔拖手，佢都會呷醋！拖手咋喎！我心諗，唔係嘛？再加上我哋呢行拍攝日夜顛倒，佢可能無法理解，點解咁夜仲要返工？而且係凌晨3、4點，返一個鐘後又收工，又或係返工返足成日，甚至成個禮拜都唔能夠見面。」他覺得拍拖其實是找一個人陪自己成長，當大家方向不一的時候，或許分開是一件好事。

他坦認承認其中一段情是與圈內人，盛傳他與「華姐」林宣妤拍過拖，他點都不肯透露是誰，希望保持神秘感，但他帶點弦外之音說：「我同佢係好好、好好嘅朋友關係。我哋成班朋友都好close，全部都係喺外地返香發展，好似我同佢係一個來自馬來西亞，我係加拿大返嚟，喺本地最初冇咩朋友，會經常相約聚會，特別過時過節都唔想一個人過。我同佢可以話係認識中嘅朋友！（唔係男女朋友？）我哋係好好嘅朋友。」早前拍《青春不要臉》與戴祖儀傳緋聞，他說：「呢個就斬釘截鐵，NO！」

有指他曾情迷湯洛雯，他坦言未入行已視對方為女神：「因為佢真係好靚，佢一直都係我心目中嘅女神。」他表示遺憾靚湯身邊一直都有男伴，沒想過展開追求，仰慕之情也只好默默收藏，他強調女神只可遠觀而不可褻玩，又坦言至今每次見到湯洛雯也有心跳感覺：「跟佢每次say hi都好開心！會心心眼！」

今年25歲的丁子朗2016年因港參加港男奪取亞軍加入娛樂圈，他14歲隨家人移民加拿大，18歲大學未畢業便回港勇闖追夢，過去6年只有他在香港獨自生活，他直言自己是工作狂，事業永遠排在首位：「我係比較事業為重，追夢為主。譬如情人節，約咗對方食飯，但如果有通告，我會取消約會以工作先行，第二日先跟對方補償。」