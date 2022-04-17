俗語有云：「一白遮三醜。」意思係肌膚夠白嘅話，可以掩飾顏值上嘅缺陷。講真肌膚白到透嘅女仔確係有種吸引力，容易得男人歡心，難怪喺日本AV界有唔少肌膚白嫩嘅女優，好似今日為大家介紹嘅愛寶鈴，生得嫩口又好波，肌膚仲白到呈現出一種透明感呢！

貌似影星安達祐實

日本AV大廠S1旗下有好多頂級女優，當中不乏白嫩大波妹，最出名嘅一位必定係早幾年由老牌AV廠Alice Japan過檔嘅奧田咲，唔止擁有一對水晶巨乳，個樣亦愈嚟愈有味道！至於佢嘅師妹愛寶鈴，年僅19歲，個樣甜美又嫩口，擺明係人見人愛嗰隻女優，同當年紅極一時嘅藝能偶像安達祐實有幾分相似！當然鈴妹嘅身材一定好過祐實，特別係上圍嗰對G奶真係好大，再加上佢嘅肌膚鮮嫩無比，透明感十足，真係極為吸睛！

入行受好奇心驅使

今年1月推出處女作《新人NO.1STYLE 愛宝すずAVデビュー》嘅愛寶鈴，被S1視為2022年打頭陣女優，反映片廠對佢嘅前境非常睇好，仲用咗「透明感極強」、「求知欲極強」同「潛在能力未知數」等字句嚟形容佢。講番鈴妹之所以由一名乖乖女變成AV女優，全因佢對AV界充滿好奇心，好想入行開吓眼界。睇番鈴妹嘅演出，你會發現佢面對男優嘅攻勢時，表現積極，唔會話好怕醜，仲會依男優嘅要求，乜嘢動作都會試吓，完事後更會露出滿意嘅表情。睇嚟鈴妹無論對於性事同拍AV都好有求知欲，希望佢喺嚟緊嘅日子會學到更多嘢，為大家呈獻更多精彩演出。