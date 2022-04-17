麥明詩激戰黃德斌麥子樂：我向來唔識尷尬

近年轉投法律界的「十優港姐」麥明詩（Louisa）最近參演AMM網劇《逐流時代》，劇中她激罕以泳裝上陣，又跟麥子樂及黃德斌上演大膽情慾戲。

Louisa坦言之前未有拍親熱戲的經驗，問到會否覺得尷尬時？她笑謂：「我向來唔係好識尷尬嘅人，對親熱戲覺得好新奇，想學吓係點，同德斌拍親熱戲冇緊張感覺，因為大家好投入角色，而且德斌帶領住我，拍得好自然同舒服，加上佢係個好體貼演員。」她稱最難忘是跟麥子樂的一幕激情戲，兩人要邊上樓梯兼脫衣及咀嘴：「好難兼顧，要好投入，但又驚碌落樓梯，拍攝時都撞到膝頭。」她自言相隔2年再拍劇，心情既緊張又擔心，怕因自己而耽誤其他人拍攝時間，幸好很快便適應下來：「最難適應係身材，因為返寫字樓日日坐好長時間同食好多零食，要變番好弗狀態要下好多工夫。」

另外，問到現實中有否試過周旋於2男的經歷時，她稱也曾經同時被2男追求，但人愈大就愈清楚自己喜歡甚麼，就愈少這類情況發生。對於對象年齡，她不介意父女或姊弟戀 :「我對於年齡無乜所謂，大又好細又好最重要係心智上溝通到，都有試過鍾意細個我自己嘅男仔，我唔係睇年齡而睇係人生步伐。」談到現時的感情生活，她直言不想多講 :「無論有冇拍拖，我都係話自己無拍拖，早兩三年離開娛樂圈，都係想喺生活上有多啲自由同空間，我幾享受依家個狀態，唔使活喺鎂光燈下，有多啲空間去追求自己生活，想同邊個相處見咩人嘅自由度大好多，我係會見異性，拍唔拍拖呢啲標籤好難界定。」

今次拍劇Louisa大呼開心，跟劇組相處融洽，至於會否令她戲癮大發而再度回歸幕前？她表示：「如果有適合劇本及時間許可，都好想參與，但我個焦點係正職方面，因為我好享受建立自己事業，自由度大好多，呢樣對我嚟講幾重要，希望未來都係專注依家嘅事業。」她透露經常會跟同是法律界的藝人朱千雪聯絡，大家互相扶持及分享辦公室生存技巧，並慶幸有對方作為同路人。

而藝人麥子樂與麥明詩有不少激情戲，在預告片及片頭中也能略窺一二。麥明詩曾透露跟子樂有一場邊上樓梯邊寛衣接吻的戲最為難忘，子樂表示當時有清場拍攝：「我同佢本身唔熟，好在係拍到中段時先拍呢場戲，大家已經投入咗個角色，算係我同佢喺劇入面最激嘅一場，因為拍呢戲場好麻煩，都唔可以NG太多次，我哋只係拍咗兩、三次。（麥明詩話呢幕撞到膝頭。）我都係不停咁撞，但痛都唔會理，現實中當然會停，但拍劇我哋唔停得。」麥子樂坦言跟麥明詩合作後對其改觀不少，覺得對方是一個很用心的演員。