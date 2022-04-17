陳凱琳被批身材瘦削爆喊：我唯一得外貌有價值

藝人朱晨麗（朱朱）、陳凱琳（Grace)、劉穎鏇（Tiffany)、邵珮詩、唐麗球、張名雅、朱凱婷及林麗薇，以港姐代表身份亮相無綫節目《美麗傳奇50載》，期間齊齊回憶參選時點滴。

向來身形瘦削的Grace，當看回當年參選片段時突然感觸落淚，她說：「我諗冇一個女仔係想成日都攞你嘅身材、身形、外貌去做你唯一一樣有價值嘅嘢，嗰陣時真係幾大打擊，成日都係提及呢一樣嘢，屋企人又會睇報紙，睇到呢一樣嘢又覺得唔好意思拎出來講，你又要扮冇嘢，仲要答預咗，記得當日磅重，人哋會叫我係咪要飲多啖水，因為外界好着重呢一個數字去做焦點，成日都係話88磅，我覺得最緊要知自己係健康，本身係呢個身形，冇得去為呢件事去改變好多嘢。」朱朱則對要肩負港姐形象印象深刻：「當選完之後就會覺得某啲工作唔可以接，好似酒吧表演、活動，因為我哋嘅身份唔可以出席。」

當選改變人生

邵珮詩說認為當選後，便要孭住港姐名銜一世，同時間人生也改變很多，如每次出街都要悉心打扮，以最完美嘅狀態示人，談到當年參選時表演花式溜冰，她說：「我覺得我嗰屆好幸運，本身識花式溜冰，個台特別放咗四個膠板，仲噴啲滑嘅嘢，等我可以做一啲高難度動作。」至於節目內也大談港姐歷史、主題曲、權杖、旗袍設計等由來，亦逐一介紹幕後功臣。