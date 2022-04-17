色情男女　樂在其「鐘」

講起鐘，相信好多男士都會諗起「撳鐘仔」、「買街鐘」，同埋N年前某出名女模嗰對「警鐘胸」，但原來鐘（Bell）仲可以令人連線到其他有趣嘅性話題，好色男女係時候長知識了！

Bell 敏感地帶

我哋好多時會為男女性徵改個花名，好似「妹妹」、「細佬」、「大炮」之類，原來外國人都會咁做，「Bell」就係個好例子，照字典解釋係鐘、鈴等意思，但作為情色俚語嘅話，就用嚟暗指陰蒂或龜頭。前面嘅講法源於二戰時期嘅非裔美國人，後面嘅講法則由暗指男士兵器嘅俚語「Bell-end」衍生出嚟。正因為「Bell」有兩個意思，所以又引伸出「Bell Polishing」呢個暗指自娛嘅俚語。

Ringing the Bell 初學必玩

要喺床上玩得開心又刺激，唔一定要做出高難度動作，一啲入門性嘅體位都能令男女產生高潮迭起嘅快感，其中一招就叫「Ringing the Bell」。呢個係性學家推薦嘅體位，基本上同推車仔差唔多，分別在於女士並非雙手撐床，而係整個上半身趴喺床，臀部同時趷高就可以。呢個體位嘅優點在於兵器能夠盡情深入，有效地刺激G點，唯一缺點係如果男方玩得太耐嘅話，女伴腰部肌肉有可能抽筋。

《Bell Bottoms #3》 巨乳誘惑

講起警鐘胸，好多男人都會被佢搞到精神為之一振，如果你都鍾意睇好波，就要望望呢套被美國四仔迷喻為美乳經典四仔嘅《Bell Bottoms #3》。影片由Platinum X Pictures喺2005年推出，演出陣容包括Brooke Haven、Gloria Gucci、Trinity等等，個個都係當年紅極一時嘅巨乳脫星，特別係Brooke Haven最具人氣，事關喺2005年出道嘅佢，除咗喺2006年AVN頒獎禮獲最佳新進脫星嘅提名，仲喺2008年F.A.M.E.頒獎禮上有獎攞呢！

同場加映：吊鐘巨乳妹田中寧寧

日本AV界不乏好波女優，好似喺1999年出生嘅田中寧寧，擁有38H-24-37嘅超誇張三圍，簡單嚟講就係集豐乳、纖腰、巨臀於一身，而最難得嘅係，佢嗰對吊鐘形巨乳非但唔墮，仲要相當彈手，咁正嘅身材又點可能唔備受力捧呢！事實上，2020年3月以SOD專屬女優身份出道嘅田中寧寧，深得日本AV迷歡心，獲得「國寶級神乳」、「名留青史嘅AV女優」等稱號，而由於佢喺AV界嘅人氣急升，好快就轉做企劃單體女優，實行密密演、搵快錢。