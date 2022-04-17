何廣沛撻着江嘉敏　撻着兒女「屍」情

無綫首套喪屍喜劇《食腦喪B》明晚（18日）八時三十分於翡翠台首播，新劇以黑色幽默手法帶出親情、友情與愛情的故事。劇中何廣沛屍變時失控喪擒江嘉敏，慘遭對方狂毆，扮演黑幫女兒的嘉敏需板起臉孔扮Cool，於她而言難度甚當高。

無綫喪屍喜劇《食腦喪B》由演員何廣沛、江嘉敏、陳曉華、郭子豪、方紹聰等主演，男主角廣沛帶有喪屍基因，要靠食人腦續命，食腦後會擁有對方的記憶和技能，與好兄弟郭子豪、方紹聰鬧出不少荒誕事。女主角嘉敏則演黑幫頭目的女兒，與廣沛由歡喜冤家演變成為一對。

嘉敏扮Cool難度高

監製吳冠宇看中廣沛皮膚白淨，神似廢青角色，原來他更「天賦異稟」，手指可以彎曲成奇形怪狀，拍攝喪屍戲大派用場，廣沛說：「做喪屍有一定挑戰，拍TVB劇多數都係做人類，第一次做唔係人類嘅角色，真係冇乜經驗。好彩由細到大睇好多喪屍劇集、電影，都有一定了解，集各家大成，自己研究咗一個方法，做到好似骨格精奇咁，唔使點借力都可以撐起身。」

繼7年前的《親親我好媽》，廣沛再與嘉敏合作，劇中有不少肢體接觸，屍變時他更會撲向對方，卻遭嘉敏狂毆，他說：「都多肢體接觸，要抱佢、屍變時又要襲擊佢，但係大家有默契，有個信字就唔會尷尬。」嘉敏在劇中一改戲路，應監製要求減少面部表情，講對白零語氣、直腸直肚，她說：「以前做啲妹妺仔角色，今次變化好大，好Cool，講嘢冇尾音，原來難到爆炸，對我嚟講黑口黑面難過笑，成日黑面係會頭痛㗎！」

陳曉華苦練肢體動作

前港姐冠軍陳曉華劇中扮演大學校花，令何廣沛神魂顛倒，她指角色雖然是眾人心目中的女神，但女神卻並不完美，亦有男仔頭的一面。由於要演繹喪屍，事前她也下了一番苦功，她說：「拍之前都參考咗其他演員扮喪屍嘅肢體動作，要多模仿同練習。呢套係自己第二套劇，拍攝過程充滿挑戰性，仲有好多進步空間。

郭子豪明直暗攣HeHe情緣

「食腦3子」郭子豪、方紹聰與何廣沛戲裏戲外份屬好友，拍攝期間擦出不少火花，相當爆笑。扮演法醫實習生的郭子豪亦是一名科學家，於拯救好友廣沛的過程中，起了關鍵作用。子豪表面上暗戀江嘉敏，實情卻喜歡廣沛，兩人有段HeHe情，子豪說：「我哋3個合作唔係一拍即合，我哋係拍拍吓先磨合㗎，哈哈。」扮演殯儀館道士的方紹聰演得古靈精怪，鍾情朱智賢卻慘食檸檬。