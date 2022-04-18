【是日通勝】

農曆三月十八

壬寅年 甲辰月 辛丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午1時至3時

宜：祭祀、捕捉、納畜

忌：動土、安床、立約

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：22、31、35、40

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：身心不在狀態，工作易出錯，小心處理文書。

金牛座：投資入市切忌輕舉妄動，事前必須做足功課。

雙子座：財星高照，有人帶來工作機會，要好好把握。

巨蟹座：努力提升個人修養，好姻緣會更加靠近你。

獅子座：手忙腳亂，原定計劃要擱置，發脾氣也無用。

處女座：為愛情付出努力，心儀對象會對你另眼相看。

天秤座：瑣事纏身，有點手足無措，心裏產生無力感。

天蠍座：板着臉做人沒好處，宜展現自己親切的一面。

人馬座：人事問題令你感到不是味兒，金色有助轉運。

山羊座：面對逆境要保持平常心，一切風波都可平息。

水瓶座：心情低落，有幾個問題想不通，宜找人分憂。

雙魚座：運勢欠穩，不要對自己所做的事抱太大期望。

【生肖運程】

旺弱指數：（升）鼠 事業強

（跌）羊 狀態差

鼠：事業運強，易獲貴人賞識，前途光明。

牛：緣來沒法擋，單身者易遇到不錯的對象。

虎：財運不錯，對生意人有利，開單冇難度。

兔：桃花旺，有伴侶者可望嘗到愛情的甜蜜。

龍：人事問題多，麻煩找上門，要步步為營。

蛇：運勢上升，人緣好轉，易遇上人生伯樂。

馬：事業發展一波幾折，要保持冷靜莫氣餒。

羊：是日沖煞，情緒不穩，做事易三心二意。

猴：人緣甚佳，做事快靚正，具備贏家條件。

雞：幹勁十足，事業上不乏發揮所長的機會。

狗：易説錯話，宜保持低調，以免自討苦吃。

豬：桃花運急升，單身者有機會墮入愛河。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

因果是一切問題的根源

當一個人在多方面都覺得不順時，往往會羨慕其他人為甚麼會這麽好，有大屋，有靚車，有成就，而最近受港人關注的特首選戰，也有人提到參選人學歷低，有中學程度已可入閘云云。我讀了那麽多書，拿了學位，成就都比不上首富。莫非如坊間一句俗語所言：「同人唔同命，同遮唔同柄。」聽來好不公平，但是否買個聚寶盤或掛上甚麼發財石在身就會變天？

中華文化智慧似乎早已提供線索，助大家預知未來。就像《三國演義》開頭的幾句話：「分久必合，合久必分。」就印證這天下最自然的規律，中華民族是世界上最早參透天地萬物變化之道，並把它記載於《易經》之中。

《易經》是中華文化的大道之源，其後的諸子百家皆源於《易經》智慧，當中指出宇宙沒有永恒不變的事物，定律是：物極必反，盛極必衰，否極泰來。而最重要一點是掌握其不變的原理，以不變應萬變，就可以應付一切挑戰，能夠了解過去和預測未來，得悉每次更替的時候。

《易經‧繫辭》中有以下一句「善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身。小人以小善為無益而弗為也，以小惡為無傷而弗去也。故惡積而不可掩，罪大而不可解。」積德行善是最重要的，天道循環，我深信，所以想改運先要改心。