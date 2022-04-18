Anson Lo帶陳漢娜入劇組　Edan淪大配角傳劈炮唔撈

人氣組合MIRROR成員Anson Lo及Edan挾劇集《大叔的愛》強勢，偕原班人馬開新劇再續神話，粉絲未睇劇先興奮，不過有傳「田牧CP」重現存變數，而導火線跟Anson帶「關係曖昧」的陳漢娜入劇組，令Edan戲份大減淪為配角有關，更激到Edan粉絲團「爵屎」在網上喪插；當事人Edan亦漏口風承認未必參演。

去年由Edan及Anson Lo主演的BL劇《大叔的愛》，為ViuTV創下開播以來最高達7.9點、近52萬觀眾人數的歷史性收視。日前有指由《大》劇班底包括Anson、Edan、黃德斌、簡慕華、陳子豐、練美娟及徐㴓喬（Asha）等，開拍暫名為《百萬同居計劃》的新故事劇集，更加入Jer、陳漢娜（Hanna）及資深演員劉江，大玩集體同居關係，狂放笑彈及賣溫情。

網爆戴情侶首飾

雖然新劇中，Anson與Edan的角色不再是《大》劇的「凌少牧」及「田一雄」，但粉絲仍期待「田牧CP」再現。不過，於劇組開工前夕，有網民在討論區爆Seed大爆去年Hanna擔任Anson的《不可愛教主》MV女主角時，傳已對男神嗒糖，遂瞞住混血模特兒男友Takuro Cheung展開女追男攻勢，雙方親密如情侶，更有「神徒」（Anson的粉絲團）發現偶像與Hanna的社交網中，曾分別戴上情侶首飾，但只上載到限時動態，亦有指因Hanna知名度相對較遜，才因此沒太多人察覺。

該網友續聲稱Hanna望爭取更多曝光機會，落足嘴頭游說Anson向劇組推薦她加入，兼要加重戲份，因而令劇組削減了Edan的戲份，令他意興闌珊，更同時引發「爵屎」不滿，留言狂插Hanna。另有網友發現Hanna的男友近數月已沒再甫和她的放閃照，疑有情變之嫌。

而日前Anson接受電台節目訪問時，透露忙鑽研新劇角色及準備圍讀，當被問到是否跟Edan再合作？他似有難言之隱，只說：「邊個會拍呢？演員個List其實係未……（要保密？）聽到未係好confirm嘅，所以大家到時睇就知啦！」他自認是ViuTV「最乖演員」，不會揀劇本，只要電視台要求就會拍：「我都聽話，公司approve，一定Say Yes嘅。」他又表示在電視及影圈仍是新人，開會前會先了解故事大綱，最擔心不連戲。近日他在限時動態留言：「收工！第一天拍攝：17小時，興奮狀態」又搞笑為肚餓時應否食消夜而苦惱。

至於Edan日前接受電台訪問，問到原班人再合作拍劇，他略帶猶豫表示：「唔夠膽講我會做，驚大家失望，暫時未知會唔會參演。」之後將話題集中在新歌上，近日首推個人跳唱作品的他，透露揀歌期間與Anson一齊睇中現由對方主唱的《Mr.Stranger》，但自覺跳唱不及對方有型，最後改選了帶點歡樂的《Elevator》。而Edan更新限時動態，主要是為自己及ERROR成員保錡谷新歌，未有提及開劇。