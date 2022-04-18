菊梓喬難得講「唔唱K」　愛得勇敢自認Sweet女友

歌手菊梓喬（Hana）的新歌《愛無餘地》MV首播，她邀請了楊潮凱擔任MV男主角，MV中兩人有攬攬同扮錫的親熱鏡頭，Hana笑言：「唔緊張可能唔係真係錫，所以真係冇乜嘢，零怕醜。」未拍過咀戲的她成功保住螢幕初吻，她說：「係呀，仲係處女之身。」首歌是講為愛可以付出任何代價，她說：「女仔都係咁。（你嘅愛情態度？）我不嬲都係愛無反顧。（好勇喎！）不嬲都係，不過首歌裏面個女仔偉大啲，我就盡力，年紀都唔細，冇乜力。」

唔鍾意去卡拉OK

她覺得首歌充滿浪漫感覺，最近她與吳卓羲的緋聞鬧得熱烘烘，演唱時豈不是好Sweet？心情靚爆的她說：「我覺得自己個人係Sweet嘅。」眾所皆知吳卓羲的花名叫「唱K」，記者打趣她推出新歌可以「唱K」了，她在鏡頭前喪笑不停，追問她是否鍾意「唱K」？她說：「少，我唔係好鍾意去卡拉OK，覺得好黑同好嘈，我覺得唱歌唔使咁黑。」那她是否不鍾意「唱K」？她忍着笑說：「唔鍾意黑。」

她與吳卓羲可有討論兩人的緋聞？她甜笑說：「冇乜提。（有冇因緋聞而多聯絡？）冇乜特別。（感情都唔講？）冇嘢好講吖嘛！（大家認定咗吳卓羲默認感情事！）咁祝佢幸福。（你唔祝自己？）我都想大家開心。（將來感情穩定會公開？）如果我有好嘢，我都覺得應該同大家分享嘅，我鍾意報喜不報憂。」公司知有緋聞才幫她選這首歌？她說：「我覺得冇人會理我呢啲嘢囉！（公司有關心你呢單緋聞？）冇喎，都大個女，冇乜同我講過任何嘢。」

楊潮凱執導電影贏口碑

楊潮凱在MV中飾演紅星，跟飾演助手的Hana暗撻，曾經執導電影的他點解唔幫Hana拍MV，他說：「我何德何能呢？我都係嚟跟Hana姐學嘢。」他表示之前Hana有個MV邀他演出，但他因檔期未能接拍，所以今次有機會合作感到開心。他執導的電影《喜歡妳是妳》贏得好口碑，他說：「嚟緊套戲可能會出本書，套戲拍咗6年，入面有好多感受、細節，好多粉絲想知道，所以叫我哋出書或者DVD，所以要啲時間，唔想無啦啦寫啲字就畀佢哋睇，想做得好啲先推出，而部戲仲去緊啲影展，睇吓仲有冇咩成績。」