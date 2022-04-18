大埔LuLu有拖拍　晒男友視角放閃

「大埔LuLu」董嘉儀自從同前男子組合天堂鳥（BOP）隊長Gordon（葉泓聲，前名葉灝基）嘅緋聞無疾而終後，原來佢已經開始咗另一段新戀情，佢喺社交網上載「男友視角」遊西九文化中心嘅靚相，着咗低胸短裙嘅佢大晒美胸及長腿，加上甜到漏嘅笑容，一睇就知佢係沐浴愛河中嘅女人啦。

問佢係咪拍拖呀？她都好坦白：「感情方面都ok嘅。」不過想八卦多啲時，佢又封嘴話：「都係了解緊，趁呢排多啲活動就了解多啲。」似乎係圈中人喎，佢又賣關子：「畀啲空間我哋啦。」再問佢啲相喺咪男友幫佢影架，佢就話係一個女仔朋友幫佢影嘅，因為之前確診，所以休息咗一段時間，依家已經好番晒，見疫情持續緩和，咪同朋友去影相、食吓好嘢：「都好耐冇出街食飯，所以出去行吓，曬吓太陽，嗰日天氣超級好，所以影啲相都係開心。」

身為瑜伽導師嘅LuLu話受疫情影響收入：「之前疫情嚴峻，瑜伽堂已經暫停幾個月，只有啲一對一嘅私人教授堂或者幫酒店做網上教學，連演藝工作都少咗好多，可能有啲人就確診，有啲活動就減咗啲Budget。」但充滿正能量嘅佢就對未來幾個月嘅市道好有信心，覺得放寬防疫措施後，會繼續有學生上堂做運動，商戶亦會肯掟錢再搞活動，佢話：「我覺得係難捱嘅，但係未來會好，我唔太擔心，嚟梗除教瑜伽、花藝，亦繼續會做KOL。」