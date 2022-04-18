吳啟明留家抗疫　作歌解憂兼開創元宇宙事業 ！

在神劇《大時代》中的「旺蟹」吳啟明，本身是基督徒，每年聖誕節和復活節，都會作曲送給主耶穌，今年復活節，啟明亦不例外，唱作了一首名為Resurrection，4分鐘的歌曲以電子音樂作背景，歌詞內容有復興的意思，啟明有感疫情下全球離漫着悲傷、痛苦的氣氛，他覺已經嚴重影響人們的生活，所以想借這首輕快的節拍，重新帶給大家希望。

由農曆年後因疫情未有離家半步的啟明，坦言這個2個多月除了寫歌，更開展了他的另一個元宇宙事業，訪問中稱：「去年中冇乜人講元宇宙，後來我做咗個元宇宙網上音樂會，反應其實唔錯，當時我雖然對呢種新事物一無所知，有啲大鄉里，但做完後開始對元宇宙認識深咗，又搞NFT，好似啲卡通公仔，又叫我買…後來我仲入埋行，發行埋虛擬貨幣！」

由於虛擬新形態投資予人感覺不實在，啟明稱：「好多人講好似呃人咁，叫我唔好做，但我覺得好多嘢都易呃㗎啦，咁我唔去呃人咪得囉！如果話虛擬係呃人，成個元宇宙係呃人，換句話講，成個美國科技巨頭夾埋去呃人？所以係唔存在，我自己半途出家，又唔係IT出身，想根基打得好啲，所以趁呢段留家抗疫時間，報讀麻省理工一個相關課程，仲收咗我添，所以我即使唔出街都唔悶啦！」