范振鋒被爆怕老婆　李思欣令人不寒而慄？

藝人林盛斌（Bob）、范振鋒（阿范）及玄學家陳定幫擔任無綫清談節目《諸朋好友》嘉賓，接受崔建邦及麥美恩訪問。

Bob講到跟太太相識及拍拖經過，他表示之前代表電台去見客，太太是客戶的朋友：「佢問我係咪覺得好熟口面，因為大家係同一間大學，佢係我師妹，我就覺得一定要做一樣嘢，就係抄佢牌，返到屋企食完晚飯我忍唔住打畀佢，我話有兩張演唱會飛拎畀佢一齊睇。之後大家就繼續溝通又傾電話，跟住佢就開始鍾意我，佢就追我，我見佢咁進取咁積極就畀個機會佢。」阿范大爆當年Bob如此急於拍拖，可能因為之前受過傷害：「佢之前鍾意我哋嘅某個同事，唔係DJ，係做Sales，佢約咗佢食飯，但個女仔冇出現。」Bob補充說：「嗰日我做完電台活動，我就打畀個女仔話接收佢收工後去食飯，我由9點等到12點，佢都冇嚟，打電話冇人聽，同事又話見唔到佢，原來佢哋夾好晒口供，個女仔唔想同我去街，事後透過同事話畀我知，話佢有啲驚我，可能我太熱情，我之後冇再發動攻勢，大家做普通朋友。」

另外，3人自認怕老婆，並大爆見證過好友夫婦鬧交的情況，阿范憶述：「當年佢（Bob）老婆新牌仔揸車，但揸得唔係太好，Bob不停提佢，跟住佢太太就話『得啦！收聲啦！夠喇！』」Bob就指有次跟阿范及朋友去唱K，當時凌晨12時多，阿范的手機響了幾次，但阿范未有接聽，過了不久阿范的太太突然出現，感覺猶如訓導主任。而另一次就因崔建邦所累，崔建邦自首說：「我當年有個節目叫《深夜美食團》，我搵咗阿范做嘉賓，做完訪問5點幾，跟住就去Happy Hour繼續飲酒，佢話約咗太太7點食飯，我話唔緊要有時間，我哋因為太耐冇見，未夠7點就已經飲到『彌留』狀態，突然見到佢太太出現，佢太太乜都冇做，但可以令到你有不寒而慄嘅感覺，原來佢約咗太太餐飯係周年紀念飯。」Bob感激多年來無論面對任何攻擊或批評，跟太太分享時，她都能給予鼓舞性及充滿哲理的說話，而阿范自言結婚前覺得不知為何要這麼拚命工作，但婚後會感到安定及實在，覺得辛苦賺來的錢有人跟他一齊分享。

除了家庭，他們又談到各自的低潮時，Bob稱當年放棄月入5萬元的電台Sales工作而轉做月薪8千的DJ：「當時電台有一個廣告，本身係搵當紅DJ啤梨去錄音，但佢唔舒服，監製搵咗我，我好開心人生第一次有呢個機會，練咗好耐，錄完之後監製話錄得幾好，打畀個客畀佢聽吓，客戶聽完就話呢個邊個嚟㗎，你唔可以搵個阿豬阿狗幫我錄，叫番啤梨錄，個廣告暫時唔出住，我個心由個天跌落嚟，當時我好受傷，出咗錄音室之後喊，我同自己講要爭氣，要畀人知道你係邊個。」阿范透露在電台做了3年後辭職到台灣學作曲、編曲及監製，當年窮到一鍋咖喱食五日，後來終於成功賣出一首歌，對方開價一萬元，但條件是要買斷首歌，並且不可以用阿范的名字。

至於崔建邦於2009年涉嫌毆打舊愛而令形象插水，其主持的節目《My Name Is 邦》亦急叫停，由Bob臨危受命主持另一節目頂上，崔建邦回想說：「依家諗番係一個好特別嘅經歷，對我嚟講好重要，冇呢個經歷唔會有依家嘅機會坐喺度同我三個好朋友訪問。」