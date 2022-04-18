新女團STRAYZ大談團名由來　充滿自嘲感

ViuTV選秀真人騷《全民造星IV》除了造就了官方女團COLLAR外，其他參賽者亦不甘示弱自發組成女團進攻樂壇，早在COLLAR組成前便有Lolly Talk，成員包括Yanny、Sinnie、MeiMei、阿蛋、Tania、Elka、阿妹、阿Yo及許軼（Day），不過，自從COLLAR正式出道後，同是COLLAR及Lolly Talk成員的Day就未有再現身後者活動，而Lolly Talk近日已推出首支團歌《8SEC》。最近趙展彤（VAL）與黃斯琪（CK）就發起組成一隊五人女團，名為STRAYZ，並找來何榛綦（榛綦）及曾家瑩（Ariel）加入，而最後一名成員就仍然保密，一直未有公開身份，相當神秘，她們更大玩網上競猜活動。不過，據知最後一名成員是形象中性的林暐翹（暐翹）。

日前VAL、榛綦及Ariel在社交網開直播，她們大談團名由來，VAL解釋：「個名直譯係流浪者，因為我哋冇公司，所以好似流浪者同孤兒咁，於是就有呢個名。」她們透露已錄了女團首支新歌，稍後會拍MV及發佈，她們希望新歌點擊率達50萬，又話如果有1萬Followers各成員會有不同表演，其中Ariel稱會表演彈古箏。她們又指不介意跟COLLAR及Lolly Talk合作。