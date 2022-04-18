楊千嬅再登央視唱古詩　自揭演藝路深受白居易影響

歌手楊千嬅近年定居上海，於內地發展順利，繼早前登央視獻唱滲仙氣後，近日佢繼續為央視節目《經典詠流傳》翻唱詩詞歌賦，其中佢今次選擇咗白居易嘅《大林寺桃花》，現象百變嘅佢又自揭文青一面，分享中學時讀過中國文學，白居易作品中嘅正面態對對佢影響甚大，佢表示：「白居易的這首詩，我讀中學的時候，我不曉得為甚麼當時自己有那個勇氣，去修讀中國文學，因為你要有非常驚人的記憶力才可以，但是你懂它們的意思的時候，你就明白白居易其實是一個非常感性的人，可能現在我過了不同的人生階段，你再翻看他的作品，你會更明白當時他的心情，《大林寺桃花》其實就是講關於他失落的時候，他的一種正面的心態，所以在作品當中我會引發到，我自己在演藝生活上面，或者是工作路上的一些支撐點。」

佢又指雖然時代背景唔同，但古代文學家嘅作品中亦有唔少道理能夠應用喺現代生活之中：「當時的文學家，他們自己背後也有故事，可能他當時的那個背景當中，也是有一些自己低落的時候，但是他會用他們那種對生活的感受做一個作品，其實到現在我們的生活當中，雖然就是出生的背景不一樣，但是共情點還是很多，那是古今共情的一個非常好的一個連接吧。」