【惡搞遮點】王嘉爾首登Coachella音樂節　慘被質疑假唱

近年主攻內地市場的韓團GOT7香港成員王嘉爾（Jackson），在香港時間昨日（17日）在美國出席大型音樂節Coachella，一口氣連唱多首歌曲包括《100 Ways》等，由於他是首個登上該音樂節舞台的內地歌手，「#JacksonWangCoachella」登上Twitter熱門話題榜首位，令內地網民十分驚訝並熱討，「#王嘉爾登上世趨第一」即上熱搜榜，閱讀及討論量超過1.7億，網民直封他是「內娛男菩薩」：「國人之光王嘉爾！」、「太驕傲了！達到頂峰了！」

王嘉爾獻唱期間一度半裸晒肌，當然引起粉絲熱討，更有粉絲計住，指他半裸了9分32秒！最有趣的，是網民們笑指以「保護」為理由：「男孩子在外邊也要注意保護自己」，竟把他的半裸照修圖，「雙點」打格變花花，美「點」生「花」，搞笑地變為「美點男神」，「#給王嘉爾打個碼吧」也成為熱搜題目之一。雖然是次演出成為熱話，但同時又鬧出是非，因有網民竟質疑他有「假唱」之嫌，當然引來大批網民圍攻狂罵，稱是有心人刻意污衊造謠，認為他今次在國際舞台上受注目，但竟然遭惡意誣衊！