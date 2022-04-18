學新敏娥3招瘦身　變Fit迎夏日

夏天一到，又是大家晒身材的時候！若嫌自己曲線未夠完美，不如向《我們的藍調時光》女主角新敏娥偷師，減掉一身肥肉？新敏娥擁有纖瘦身材及超長美腿，站在身高1米8的男友金宇彬身邊，氣勢也不弱，看起來相當合襯。女神也不吝嗇，經常在社交平台公開個人鍛煉方法，以下就為大家歸納了3大要點，等大家跟住做，打造好身材！

1.經常拉筋

新敏娥在社交平台分享自己在拍攝期間，會抽空做拉筋。所以大家不要再以忙碌為藉口，懶做鍛煉，其實只要時間分配得好，要空出時間做運動做也不難。拉筋可以增加身體的靈活度，新敏娥過往拍攝跳水運動員主題電影時，跳水動作非常柔美，相信都是跟時常拉筋有關。穿上泳衣的新敏娥，身材匀稱完全沒有贅肉，讓人感嘆不愧是男神金宇彬選中的女人！

2.吃蔬菜飯和水果

新敏娥的晚餐都是以清淡食材為主，早前她分享了個人餐單，晚餐為一小碗白米飯煮豌豆，再搭配涼拌青瓜，豌豆和青瓜都是低熱量食材，還能增加飽腹感，有一定的食療作用。而且她曾經説過，無論自己有多忙，都一定會在6時前吃完晚餐，目的是防止晚吃而造成身體出現水腫。平日也會多吃李子，因這類水果有助促進腸道蠕動，讓排便更順暢，還補充到日常所需維他命，增强身體免疫力。

3.堅持戶外運動

新敏娥說過無論任何天氣都要運動，因此她在極寒冷的冬天，都會如常地進行戶外運動。同樣道理，來到超熱的夏天，當然也要繼續外出跑步啦！大家不妨趁現在不及7、8月的天氣炎熱，晚上多跑動鍛煉。只要堅持下去，就定能成功瘦身減磅，重拾至Fit身材迎夏日！