尊尼誹謗案　安芭好友即時放料上網被趕離法庭

美國男星尊尼特普（Johnny Depp）控告美國女星前妻安芭赫德（Amber Heard）誹謗家暴一案，上周四於美國維珍尼亞法庭審訊時有戲劇性插曲，安芭的英國音樂記者好友Eve Barlow，當正自己是安芭法律團隊一份子坐在第一行，企圖干擾證人，又肆無忌憚地將法庭即時實況不斷上載社交網站以及傳短訊，結果被法官趕離法庭！

尊尼一方證人Gina Deuters做證時，被Eve指控曾在本次審訊期間於社交網站討論案情，違反規則，但Eve搞錯了，那個其實是2021年英國審訊期間的帖子。其後Gina因承認在網上看過審訊的短片，證供無效化。尊尼律師忍夠，申請禁止Eve出席審訊。

知情者透露：「安芭個最好記者朋友坐正喺第一行中間，同法律團隊一齊，喺審訊期間不斷更新社交網站、傳短訊同爆料。Eve Barlow似乎當正自己係安芭嘅法律團隊之一。安尊律師最後忍夠，申請禁止佢現身法庭。」法庭紀錄顯示法官在趕走Eve前批評：「佢喺我個庭上即時發佈審訊內容……而我知道庭警因為佢傳短訊而帶佢走。呢樣係違反法庭規則。Barlow小姐呢次審訊唔可以再喺法庭出現。」