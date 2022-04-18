【移居英國】公眾假期很少？英國打工「放假」要知

很快便放完復活節假的你，是否已在想，何時可以再放假？假如你正準備移民英國，你又會否想知，英國有甚麼公眾假期？英國公假一般會稱為英國銀行假期（UK Bank Holidays），因它確實由英國銀行休假延伸而來，而英國公假日數亦比香港少，通常每年只有8日，而且英格蘭（England）和威爾斯（Wales）地區的公假，亦跟蘇格蘭（Scotland）和北愛爾蘭（Northen Ireland）地區略有分別，如想查詢英國各地區的法定假期，可瀏覽以下英國政府網站：

UK Bank Holidays

以下是香港人主要移民地區「英格蘭和威爾斯」在今年2022年的公眾假期：

特別的「女王」假期？

2022年的英國假期比較特別，因為特別加了1天「Platinum Jubilee Bank Holiday」在6月3日，為的是慶祝英女王登基70周年，英國政府也因此把5月的Spring Bank Holiday延遲至6月2日放，讓它跟之後3天假期連續成「4天小長假」，對打工仔相當貼心。

英國公假少但年假多？

雖然英國公假不及香港多，但先別灰心，因為英國打工仔的有薪年假，其實比香港打工仔多。按英國法例規定，每位英國打工仔的法定年假日數，該以每周上班日數「乘 5.6」來計算，舉例如你每周上班5天，你該有的年假便是（5 x 5.6）天，亦即是每年有28天年假：在英國即使你只當兼職，也同樣有法定年假，假若你每周兼職3天，按比例計算年假便有（3 x 5.6）天，亦即是16.8天年假。

由於英國上班很少要超時工作，再加上年假多，故此即使公眾假期少，在英國打工也不見得比香港辛苦；但要注意是，英國並非所有公司都會跟英國銀行假期放假，這點記得要在入職前問清楚僱主，以免日後爭拗。

你不認識的英國假期？

英國亦有某些「假期」香港人會特別陌生，尤其是在蘇格蘭及北愛爾蘭地區，基於當地歷史原因，他們都有一些自己獨有的假期，以下幾個即使你沒得放，也該要略知起源背景：

蘇格蘭．St. Andrew's Day

11月30日是蘇格蘭的國慶日「St. Andrew's Day」，在蘇格蘭當地都會放假1天。究竟誰是Andrew？他原為耶穌12門徒之一，因9世紀時蘇格蘭國王夢見他後打勝仗，故St.Andrew從此被奉為蘇格蘭的守護神，而在蘇格蘭國旗上的交叉十字，就被稱為 St. Andrew' s Cross。在假期當天在蘇格蘭各地，都會有不同的傳統藝術表演，包括音樂、舞蹈及飲食派對，活脫就是蘇格蘭文化紀念日，當地名勝古蹟在當天亦會免費開放給參觀。

北愛爾蘭．St. Patrick's Day

3月17日的「St. Patrick' Day」是愛爾蘭人的大日子，當天不但北愛爾蘭會放假，在當地及有愛爾蘭裔人生活的地方，包括美國、澳洲及加拿大等地亦都會有盛大的慶祝活動，他們都會換上綠色衣裝，或妝扮成小精靈參與遊行，節日是為紀念西元5世紀「愛爾蘭的使徒」St. Patrick傳教士的逝世，而綠色是源於愛爾蘭有翡翠島的美稱，故成為了愛爾蘭的代表色。

英國．VE Day

在2020年的5月8日，當天在英國全地都有慶祝「VE Day」的活動，VE其實就是Victory in Europe，即是慶祝二戰時歐洲戰事結束，納粹德國在1945年5月8日宣布無條件投降，距離2020年剛好是75周年，到了2025年相信英國會再次慶祝「VE Day」80周年，以提醒世人自由和平是得來不易。