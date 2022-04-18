咖啡配輕食　度悠閒早午

喝咖啡除了講究咖啡豆、沖泡工具等，食物拼配也可令咖啡的味道錦上添花，高質咖啡配上美味的麵包、蛋糕、三文治等輕食，無論是作早餐、輕便午餐或下午餐都是極佳的配搭，簡單點選一杯咖啡，邊吃邊飲，悠閒就度過一個早上或下午。

素葷搭配

近年起素食風潮，植物肉更是大行其道，就連咖啡都有用植物奶沖泡，星巴克近日和名廚Christian Yang合作，推出植物主義系列，當中包括加入燕麥奶和植物肉打造的照燒牛肉餡餅、希臘式豬肉酥、牛肉薯仔卷，甜品有三重朱古力泡芙、杧果伯爵茶慕士(菜名係用士)，飲品有士多啤梨醇植物奶蓋烏龍茶。另外，店內亦有新推凍泡沫焦糖鮮奶紅茶、雲呢拿甜忌廉冷萃咖啡和鮮奶泡沫冷萃咖啡等飲品，可配杧果烏龍茶蛋糕卷、杧果熱情果味慕絲蛋糕、雞肉餅芝士菠蘿包和菠蘿牛角包等，素葷搭配都無問題。

迷人麵包咖啡香

即使趕時間吃麵包醫肚，加杯咖啡配襯，作早餐或茶點是，提神又飽肚。於中環正式開業的法式手作麵包咖啡店 Frenchies，店內有自家烘焙混合咖啡、單一咖啡豆和Swiss Water Decaf，House Blend混合埃塞俄比亞、洪都拉斯和薩爾瓦多的啡啡豆，入口帶酸度，富黑朱古力和核果味道。食物方面，有多款用法國麵粉製作的垬焙包點，如酥脆的牛角包、香橙杏仁牛角包，另外還有特濃咖啡肉桂卷、全麥酸種麵包和巴布卡蛋糕等，讓你在百忙之中，都可以抖一抖再拚搏。