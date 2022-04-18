齊踩單車撐善舉　「關注血友病•全城為你加油」活動期延長

【特約報道】4月17日是世界血友病日，是一年一度全世界各地血友病患者聯合起來，呼籲公眾認識及關注血友病的大日子。為香港血友病會舉辦的「關注血友病•全城為你加油」擔任活動大使的劉俊謙亦於當日在社交平台發文：「支持病友突破界限，活出精采！」為血友病患者送上祝福及支持。

與此同時，單車亞運銀牌得主馬詠茹，以及年青演員湯君慈、湯君耀、周漢寧及冼康正亦於同日在社交平台上載踩單車照片，齊撐「關注血友病•全城為你加油」活動。馬詠茹表示：「今日是世界血友病日，希望大家可以多點關注血友病患者。祝願各位病友好好享受生活，積極面對人生，健康快樂度過每一日！」而湯君慈、湯君耀、周漢寧及冼康正亦分別在社交平台發文送上祝福，並呼籲公眾繼續參加「關注血友病•全城為你加油」活動，為血友病病人打氣。

原定於2022年4月17日世界血友病日舉行閉幕禮的「關注血友病•全城為你加油」，由於受到疫情影響，大會決定把活動期延長。香港血友病會繼續誠邀公眾，由即日起至8月3日期間，不論是在戶外踩單車，還是在室內踩健身單車甚至虛擬單車，都可登入 hkhscampaign.com 登記時數及里數，累積紀錄成為「關注血友病•全城為你加油」的成績，集全城之力，為血友病病人打氣。

香港血友病會主席林漢威先生表示：「『關注血友病•全城為你加油』自去年12月開始舉行，邀請公眾通過登記踩單車的時數及里數，為血友病患者送上祝福及鼓勵。時至今日，已累積了不錯的成績。與此同時，不少有心支持的人士卻表示，由於受到連續數月的疫情及限聚令影響，減少了他們外出或在健身室踩單車的機會，故此希望我們能把活動期延長，讓他們在放寬限聚令後有足夠時間繼續支持。因此，我們決定把「『關注血友病•全城為你加油』的活動期延長至8月3日。在此感謝公眾對此活動及血友病患者的支持，同時呼籲大家繼續參與，為『關注血友病•全城為你加油』創出美滿成績。」

關於血友病

血友病是先天性遺傳病，患者體內因為欠缺凝血因子，受傷出血時不能有效止血，會出現流血不止的情況，或是大幅瘀青。重度患者更有機會在毫無原因之下出現關節及其他重要器官自發性出血，長遠令關節永久受損，影響活動能力，如遇上腦出血的話，更有可能造成長期的頭痛、癲癇、意識不清，甚至危及性命。病人日常生活必須盡量小心，以及定期使用藥物補充凝血因子，在適當的照料下一樣可以活出活力人生。

關於香港血友病會

香港血友病會在威爾斯親王醫院兒科醫生成明光醫生及瑪嘉烈醫院兒科醫生凌紹祥醫生的倡導下於2006年成立，旨在支援及扶持血友病病友及其家屬、教導病友自我照顧或指導家屬如何照顧病友，與此同時，教育大眾認識及了解血友病，以及為病友爭取更佳治療，令血友病患者可以健康、快樂、獨立及自主地生活。

關於「關注血友病•全城為你加油」

香港血友病會邀請公眾於2021年12月23日至2022年8月3日期間，不論是在戶外踩單車，還是在室內踩健身單車甚至虛擬單車，都可登入hkhscampaign.com登記時數及里數，累積紀錄成為「關注血友病•全城為你加油」的成績，集全城之力，為血友病病人加油。