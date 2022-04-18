只要一個條件！周家怡講明會仆返無綫拍劇

藝人周家怡與在劇集《反起跑線聯盟》中飾演其兒子的徐立德（Billy），今日（18日）出席活動，家怡稱二人對上一次見面已是農曆新年，大感「兒子」長大不少，並讚對方在片場又靜又乖。提到《反》劇的導演劉偉恒透露正籌備原班陣容開拍電影版，她坦言：「導演有問我得唔得，我梗係可以。（會唔會想拍劇集第二季嘅小學篇？）好呀！不過拍就要快，因為小朋友大得好快。」

問到Billy是否想再做家怡的兒子，或者想換新媽媽？Billy說：「唔想轉媽咪。」家怡即時笑晒話多謝，又表示除了影視合作，若有機會希望跟Billy齊拍童裝或母子裝廣告。Billy被網友指樣子酷似Anson Lo及Ian，Billy笑言：「我有少少暈，我鍾意Anson Lo，因為佢跳舞好勁。」

另外，講到近況，家怡透露忙於籌備電影，希望可以找到合適的角色，為大家帶來耳目一新的感覺，提到其好姊妹佘詩曼表示若有好劇本，會想回娘家無綫拍劇，問會否吸引她回無綫跟對方合作？她說：「都係睇劇本同班底，對上一套合作已經係戚其義監製嘅《天與地》，如果可以再同戚其義、阿佘、林保怡、黃德斌合作就好，希望拍啲新題材，阿戚叫一定拍，有埋編劇周旭明就即時撲埋去，（唔收錢都拍？）唔收錢唔得，我公司唔會肯，收平啲啦！」