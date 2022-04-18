林峯處男現身ViuTV　唔怕無綫呷醋

藝人林峯今日（18日）首次現身ViuTV，宣傳與鄧智偉合作的新歌《幼稚未完》，他說：「都幾開心啲隻歌上咗幾個音樂榜，加上依家疫情打亂影視工作安排，我咪做多啲音樂方面嘅工作先囉。」

他笑言首次亮相ViuTV感覺新鮮，問到可擔心無綫呷醋，他說：「我係以華納歌手嘅身份亮相音樂節目啫，況且我聽日都錄影《勁歌金曲》。」他直言與無綫已沒有任何合約。而其主演劇集《黑金風暴》將於有線播放，問到他會否亮相所有電視台來次「大滿貫」，其經理人則表示：「度吓期先！」

至於影視工作安排，接下來是否參演英皇電影《黑幕》，與郭富城及任達華等合作，他坦言：「經理人公司同電影公司方便傾談中，仲未落實，主要係因為疫情影響工作安排。」

談到歲半囡囡，他即笑到合不攏嘴：「佢都多嘢講，講埋啲BB話，好彩疫情下留佢喺身邊，如果唔係錯過好多成長印記。（讀書方面點安排？）舊年我已經填咗好多表格，幫佢分別報讀中、港嘅學前班及幼稚園，不過因為疫情學校閂晒門，惟有留喺屋企教學。（帶佢去行山？）係呀，因為屋企附近都有（山），抖吓氣都要，最緊要唔好人群聚集。（追多個？）順其自然，不過都想追多個陪佢。追到仔湊成『好』字梗係好，如果多個妹妹都OK啦。」