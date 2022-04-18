以為當街打女人！邱芷微拍劇受傷　途人出手幫拖

「賈名媛」邱芷微（Chelffy）雖然近期沒有在《愛‧回家之開心速遞》現身，但在網劇《逐流時代》卻見到Chelffy的蹤影，她在社交網分享拍攝外景時一件印象深刻的事，她說：「發生咗一場沒有預計的意外。」當日劇組在上環一條內街，於某酒店樓下位置清場拍攝一場「當街打老婆」戲時 ，由於需要拍到條片好似閉路電視鏡頭咁，所有劇組人員都匿埋晒。然後一Roll機Action時，她跟另一位男女演員的爭執口角戲演得太認真了，她說：「引致一位外籍男士以為真係男人當街打女人，突然間從街尾跑出來向男演員從後Lock頸推向前鎖低落地下。」

她續說：「由於導演未Cut，加上事出突然，我睇唔到後面發生咗啲咁嘅事，結果我亦畀佢兩個向前推撞咗落個垃圾桶度，結果成個人趴咗落地，所以呢場戲個額頭變咗『真』係紅咗及隻手擦損咗。」但作為專業演員的她表示如果冇乜大礙的話，她都會忍住繼續演到Cut，之後當然攝影Crew好緊張走出來，阻止個外籍男士出拳打男演員。最後雙方亦了解並表示係拍戲，只是一場誤會，而我們亦都繼續拍攝。她笑言：「好彩沒有大打出手，係誤打及誤撞。」