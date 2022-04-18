【仲有幾個鐘】汪峰定律失靈？章子怡加持推上頭條

內地歌王汪峰每當推新歌或開騷，娛樂圈一定會有大事發生，勁過印度神童，就連太太章子怡也寸他：「我老公太會了，不僅出歌而且產瓜。」由於每次都被搶風頭，網友每次都笑言要集氣「幫汪峰上頭條」！由於他一早預告會於今日（18日）發布新歌《飛鳥》，大批網友群起期待又可以「食花生」時，直至晚上八時仍未有娛樂圈大事發生，只是爆出男星黃子韜被拍得和同公司的女星徐藝洋一起返家，不過這段緋聞已傳了多時，雙方也否認多次，所以不少網友笑言「汪峰定律」開始失靈，而他終於有機會上頭條了！「#汪峰定律塌房」登上熱搜榜，超過1億網民討論這話題，有網民笑言還有數小時，大家要等着看：「不急！今天還未完！」、「還沒過12點！」、「汪峰你失職了！」然而章子怡發文應援老公的新歌，更立時登上熱搜榜首位，她留言：「寫歌唱歌的人用了情，聽歌的人們用了心，有故事的人流着滾燙的淚水...《飛鳥》」

有網友統計，「汪峰定律」於2013年開始「生效」，定律超準的程度高達28次，第1次是2013年汪峰宣布跟太太康作如離婚，同日晚上天后王菲也宣布跟李亞鵬離婚；去年他宣布開巡場，未幾趙麗穎和馮紹峰宣布離婚；去年預告有新歌推出，同日爆出鄭爽找代母生仔風波，還有鹿晗認愛關曉彤、楊冪秘戀魏大勛等！