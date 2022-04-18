短髮迎夏天！吳謹言「4步曲」教整吹唔亂髮型

內地女星吳謹言憑古裝劇《尚食》翻紅，喺劇中佢個過瘦嘅古裝造型係咪靚就見人見仁，不過現實生活中，佢就絕對貪靚一族，不時喺社交網度分享佢嘅扮靚心得。最近佢就親自教粉絲整「大風吹都唔會亂」嘅短髮造型，嚟緊就夏天啦，想剪個清爽短髮又擔心會被吹亂嘅姊妹們，不妨跟吳謹言學吓嘢。

剪咗一頭短髮嘅佢，覺得要Keep住個髮型，第一步就係將頭髮分區，除咗前陰外，佢建議可以用長尾夾，以不同方向固定後半段啲頭髮，又話唔鍾意用依家好流行嘅「懶人髮捲」整自己執陰：「因懶人髮捲的劉海弧度不自然，且對細軟髮不太友善，不容易定型還有卡頭髮的困擾！」

第三步最重要

佢又話法式齊陰最令人崩潰係一瞓醒，啲陰就亂晒又「叉開」，所以第二步佢就會：「搭配保濕噴霧，將劉海髮根噴濕而後再搭配梳面寬嘅梳子，以Z字型的軌迹吹整劉海，讓劉海分線回歸原位。」第三步就係最重要部份，因執陰就算吹靚咗，個孤度都唔係好自然，所以呢個時候就要出動離子夾或平板夾一夾佢，重點係要注意髮根嘅高度而唔係髮尾嘅弧度，同埋要注意離子夾或平板夾嘅溫度，太熱會令頭髮受損。

第四步係整蓬鬆感，一定要用定型噴霧喺頭髮兩側髮根，同埋執陰嘅上層、內層嘅髮根位，再用風筒將成個頭吹乾，咁啲頭髮就唔會塌。最後一步就係定型加搽髮尾油，要成個頭都噴，咁髮型就好似有個保護膜咁，點吹都冇問題，再加啲搽啲髮尾油，啲短髮就有光澤同柔順嘞！