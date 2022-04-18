酒後亂性　孽緣由此定

好多人都鍾意飲酒放鬆一下，不過飲酒容易酒後亂性。日本AV界就有唔少作品，講述男女主角因為飲醉酒而遭遇艷事，有時會因此締結良緣，不過亦會結下孽緣，從此沉淪於愛慾交纏嘅漩渦之中而不能自拔！

尾班車蕩女

喺Ideapocket出品嘅《對面醉酒女子在尾班車上突然自慰》中，天海翼成日都因為應酬而飲到醉醺醺，而佢每次飲完酒都會慾火高漲，往往喺乘搭尾班車時忍唔住自摸起來，就算車廂內有乘客亦一樣照做，就係因為咁惹嚟唔少鹹濕佬走埋嚟抽水，不過翼妹不但唔介意，更加興之所至嚟個車廂激戰！而後生仔大雄經常目睹呢個情況，更開始對翼妹生起邪念，終於喺某一晚吸引到翼妹嘅注意，落車之後兩人走去開房，成功一親芳澤！

慾望釋放

喺S1推出嘅《出差與絕倫上司相部屋》入面，白坂美杏係一位天氣女郎，同男友一齊喺電視台工作，而上司東尼一直對佢哋平時成日放閃睇唔順眼。有一日，佢借機會帶美杏出差，然後喺飯局中灌醉阿妹，再帶到酒店嚟個霸王硬上弓，雖然美杏有意反抗，但喺酒醉嘅情況之下被東尼一次又一次咁成功征服！然而，感受到東尼強勁嘅性能力，美杏愈來愈興奮，將潛藏喺內心嘅慾望釋放晒出嚟，決定同東尼盡情激戰，完全將男友拋到腦後。

將錯就錯

由片廠Mrs. Real Face推出嘅《鄰家美人妻入錯屋》，講述深田結梨掉低老公同班同事開派對，因為玩得太開心而飲多咗兩杯，返屋企嘅途中已經腳步浮浮，之後入到屋就即刻上床瞓覺。喺半睡半醒之間，佢感覺到老公對自己又攬又錫，更加開始進攻起嚟，劇烈嘅動作更令佢飽受快感！點知酒醒之後，結梨發現自己原來入錯隔籬屋，仲同鄰居涼介瞓埋同一張床！第二日，結梨覺得有愧於老公，出門口嘅時候又遇到涼介，估唔到對方以昨晚拍低嘅情慾影片威脅佢上床，而自此之後，結梨愛上涼介強勁嘅雄風，更愈來愈依賴對方，因為老公根本就唔及得涼介咁勁！

簡評

做乜都要適可而止，飲酒當然亦一樣啦！因為飲醉酒除咗對自己身體有影響，亦可能會連累到身邊人，所以今次為大家介紹嘅泥醉系列可以話提供反面教材，不論係男定女都唔應該飲醉，否則分分鐘會做錯事。喺3部作品中，本仙最鍾意天海翼主演嘅《對面醉酒女子在尾班車上突然自慰》，因為翼妹演技超班，喺車廂中做各種挑逗行為同表情都咁誘人，加上喺車廂中進行激戰嘅場面夠晒挑戰尺度，睇落刺激又過癮！