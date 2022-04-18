《大叔》班底面目全非！魏浚笙臨危頂上　Edan粉絲鬧爆

ViuTV新劇《百萬同居計劃》（暫名）剛開拍已是非多多，因以該台冠軍收視劇《大叔的愛》原有班底掛帥，可是卻傳出陳漢娜因得《百》劇男主角之一的Anson Lo「加持」而入組，令原本有份參演的Edan淪為配角，最終放棄參演。

有消息指其實入組的並非Edan，而是其好兄弟Jeffrey。Jeffrey於社交網的限時動態上載閉目養神的坐車片段，留言：「Day 1 Start！演員生活開始！」暗示已加入劇組開工中。

網民鬧ViuTv欺騙感情

由於之前《百》劇的傳聞演員名單上，未見Jeffrey榜上有名，加上他去年沒有參演《大》劇，故惹來他「臨危受命」頂替Edan的揣測。雖然Jeffrey靚仔又有胸肌，不過仍惹來網民不滿，在網上鬧爆：「冇Edan就唔好用《大叔的愛》原班陣容嚟做宣傳」、「電視台欺騙Fans感情」，不過亦有「鏡粉」表示只有Anson Lo演出的劇集就必撐。

ViuTV新聞台發文，為Edan被減戲份的傳聞解畫，指《百》劇原本想沿用《大》劇班底，但主角之一的黃德斌最初因檔期問題未能參與，鑑於「不齊腳」關係，加上Edan將有《i.SWIM》及《季前賽》兩劇播出，故選擇嘗試其他新挑戰，同時他要拍電影及準備7月舉行的MIRROR紅館騷，在檔期爆滿下才無緣入組。至於Edan今日（18日）上載「吹脹」的自己的惡搞照，留言「想笑死我咩」，似乎心情不錯。

Anson Lo：得啖笑

至於之前冇檔期、現又在社交網上載開工照的黃德斌，據知因《百》劇受疫情影響而延拍，才令他有檔期演出。另外，又指忙拍劇的Anson Lo對於被指帶陳漢娜入組只是「得啖笑」，他跟Edan的兄弟情不變。