搵Heidi合作冇自肥！保錡目標有陪大家成長廣東歌

男團ERROR成員吳保錡首支派台作品《猥瑣》MV今晚（18日）首播，歌曲是一個外表猥瑣的人的自白書，保錡說：「猥瑣係人哋望你嘅一種感覺，人哋唔鍾意你，覺得你猥瑣就係一世猥瑣，就算你係一個正常人，就算你幾努力，對對方幾好，你做嘅嘢都係令人討厭。有啲人慘過做兵，因為連做兵都冇機會。」

他今次要收起在ERROR裏的搞笑細胞，投放最慘情的情緒去演繹歌曲，他特別感謝監製舒文為他投放了很多心機說：「錄歌之前，舒老闆用咗幾日時間搵我唱歌個Range，同埋用咩方法唱呢首歌會較好，繼而喺錄音時，又會教我唱呢個年代嘅流行歌應有嘅態度同情緒，因為呢首歌好講究歌唱技巧同埋感情運用，但我本身咬字最弱，唱得又唔連貫，所以佢特別同我就呢兩方面加強訓練。」

好崇拜Heidi

MV方面也找來Heidi（李靜儀）擔任女主角，兩人首度合作，保錡說：「大家都覺得佢非常適合。」找來偶像演出，但他未有自肥，MV中親熱鏡頭欠奉，最親密也只是Heidi用雙手推Poki入浴缸，他認真說：「我哋係用作品說話，所以一定係以歌曲同MV能表達當中意思行先，就好似我喺MV入面嘅造型係有疤痕，用以表達人生有好多傷痛都會留下瘡疤，只有自己先知，所以要走入教堂搵上帝哭訴。至於可以同Heidi合作係非常開心，因為我真係好崇拜佢，讀大專時已經係佢嘅小Fans，有聽佢嘅歌、睇佢嘅戲，可以同自己偶像合作，係難以形容嘅感動。」

入行3年，今年成功單飛，他指這是個難得的機會去證明自己說：「我嘅終極夢想係想成為一個歌手，但歌手唔係自己覺得，係要人哋話你係，你先係，所以今年嘅目標係想做好多大家唱K會唱、搭車時會聽，甚至係陪到大家成長嘅廣東歌。」