Abigail Mac德意混血　愈戰愈強

美國四仔界曾經流傳一個法則，就係如果脫星初出道時未能爆紅嘅話，跟住落嚟嘅發展唔會好得去邊。不過及至Abigail Mac出現後，呢個法則就被打破，而愈演愈紅，床上愈戰愈強嘅佢，更成為一代脫界天后。

學霸女神

做人要贏在起跑線，如果唔能夠搶先人一步嘅話，好難會有出頭天，只係呢個講法套用喺Abigail Mac身上就唔太正確。喺美國馬里蘭州出生嘅佢，擁有德國及意大利血統，自小聰明又讀書叻，入讀俄勒岡大學時，只用咗一年便已修讀完成所有學分，而佢就利用餘下嘅大學時間兼職做模特兒搵快錢，2011年更開始從事成人直播工作，獲得唔少人氣。

及後被四仔星探發掘，2012年出道為一間獨立四仔片廠演出女同四仔作品。Abigail Mac坦言當時只係抱住玩玩吓嘅心態，純粹滿足個人好奇心，冇打算投身做脫星，卻估唔到出道作竟獲得著名四仔片廠Twistys嘅注意，並搵佢擔正女主角演出幾套四仔，面對金錢嘅利誘同上位成名嘅機會，Abigail Mac坦言既興奮又憂慮，因為佢之前係瞞住家人拍四仔，所以擔心家人知道後會反對。不過真係估唔到，父母都支持佢咁做，仲話只要佢工作得開心，同埋用正途去搵錢嘅話，就已經足夠。

轉型發圍

獲得家人支持後，佢跟住落嚟全力演出女同作品，並為唔同嘅片廠演出，其中同Filly Films合作嘅多套作品，均獲得唔錯嘅成績。直至2014年佢便開始多項嘗試，好似演出戀物、愉虐等題材，只係發展仍然唔見有大突破，及後佢終於被著名四仔片廠Digital Playground成功說服，決定演出男女性愛作品《Pussy Wide Open》，結果獲得極大回響，而廠方食住個勢不斷搵Abigail Mac演出，包括《Lock and Load》、《Girls Of Summer》等均獲得極佳銷量。成功突破嘅佢，喺2015年嘅Spank Bank Technical頒獎禮更奪得「最佳性愛演出獎」，亦喺AVN頒獎禮連奪「最佳個人性愛演出」及「最佳男女性愛演出」兩個獎項。

愈戰愈強嘅佢，2019年更迎嚟事業大爆發，分別喺XBIZ及AVN頒獎禮奪得「最佳脫星」、「最佳女同性愛演出」等5個大獎。Abigail Mac坦言冇諗過會出道7年後，迎嚟事業嘅第二次高峰，相信最重要嘅原因係佢識得點樣吸引四仔迷嘅目光，知道佢哋最想睇到脫星點樣嘅演出，果然係叻女！

Profile

出生地：美國馬里蘭州

身高：157cm

三圍：34D-24-36

跟唔少人氣脫星一樣，Abigail Mac近年不但積極經營社交平台，經常分享生活照及工作近況，同時更喺Onlyfans上開設粉絲付費平台，實行利用個人名氣嚟搵真銀。事實上，憑住佢喺四仔界嘅地位，搵錢真係話都冇咁易啦！