李佳芯進化「S6-BO」　智能導航

myTV SUPER成立6周年，花費逾7位數字打造智能機械人出任代言人，並找來於《智能愛人》把「阿寶」演得活靈活現的視后李佳芯上陣，化身「S6-BO」於平台上導航，為塑造其多方位面部表情，佳芯除了連續做60多個表情，還要於綠布景前與空氣演對手戲，笑指終能體會荷里活影星如何演戲！

myTV SUPER於2016年設立收費OTT平台，為觀眾帶來嶄新影視體驗，基於內容種類繁多，除了無綫自家製出品的劇集及綜藝外，還有內地香港合拍劇、微電影、外購節目、劇集及動畫等，令大眾目不暇給，僅推出一年已獲得300萬使用者，至2019年myTV Gold正式推出，除了基本版頻道外，還新增Discovery、tvN Movies等頻道組合，反應亦相當不俗。

一直致力發展的myTV SUPER，有感已進入智能化時代，所以趁6周年大日子來個新嘗試，找來智能人接棒金機械人出任代言人。由於劇集《智能愛人》於去年播出時大受歡迎，劇中李佳芯飾演的智能人「阿寶」甚受觀眾喜愛，故由她出任代言人絕對是不二人選，今次她將化身「S6-BO」於平台上作導航，還會獻聲，除了一身科幻造型、玲瓏浮凸身形相當吸睛外，其多達60個不同表情同樣搶鏡。

表情多多晒視后演技

身為myTV SUPER原創內容主管的林肯，受訪時表示近年興起虛擬人物，它們甚至擁有社交網，還有大量支持者，人氣如同藝人般高企，於收集有關數據後，決定為myTV SUPER 6周年打造一個虛擬人物出任代言人，很快便鎖定由佳芯上陣，更指單是開發已花了超過7位數字，寄望此後會繼續研發進化版：「『S6-BO』只係1.0版本，慢慢可以進化成唔同人物，今次佳芯用咗1日時間去拍。（有冇展現視后級演技？）有吖！畀咗60幾個唔同表情出嚟，連聲線都有唔同風格，不過佢要對住塊綠布景演戲，全部都要想像出嚟，但佢好專業，可能演過呢類角色比較易處理，之後我哋大約都用1個月去Tune。（咁係咪預告《智》劇會有續集？）都有可能。」

有荷里活演員Feel

以「S6-BO」智能人身份出任代言人的佳芯，則表示感覺如同延續阿寶角色般：「大眾對智能人係有種幻想，我覺得公司用呢個切入點幾好，由阿寶做開頭，之後慢慢進化。（對住綠布景演戲好難？）係，拍劇有少少劇情幫到，平時睇荷里活嘅演員都係咁演，真係好犀利，自己終於體會到，覺得幾得意。（會唔會要做60幾個表情仲難？）今次嘅表情人類化啲嘅，其實每個人都唔止60個表情，3D Scanning時將佢再細微啲去分類。」對於其智能人造型製成品身材未夠豐滿，佳芯笑說：「我未見到真身，咁如果太勁（身材）就會有違和感啦，都唔似我。（《智》劇會開續集？）有聽過，不過都要等劇本，可能另一個故事同演員呢，但相信都會好吸引嘅。」

自家製節目劇集 李佳芯湯洛雯省招牌

myTV SUPER Original將推出自家製清談節目《夢中．情．人》及劇集《OPM》，前者暫定於5月底播放，主題乃疫情下令大眾精神緊張，睡眠質素大減，故節目將透過不同派系專家，以不同角度帶大家認識夢境，屆時除了找來李佳芯及黃庭鋒任節目主持，還邀得解夢師夢妮坦、心理學家吳桂生博士、精神科醫生Isaac Yip、佛學博士George Lee及中醫楊明霞等助陣，佳芯將與嘉賓們分享自己的夢境趣事，還示範不同解夢方法，如莊周解夢、易經、塔羅，以及體驗各種令人容易入睡的方法。

而花旦湯洛雯拍住首任男一的黃庭鋒主演的《OPM》，將於4月29日於myTV SUPER全港獨家首播，全十集一次過上架，該劇以金融為主題，5位來自社會不同階層的人，因股票群組騙案而債務纏身，繼而組成賺錢大聯盟，打開「錢的真相」之門。