【是日通勝】

農曆三月十九

壬寅年 甲辰月 壬寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、下午5時至7時

宜：動土、開巿、交易

忌：祭祀、針灸、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：8、12、35、49

幸運顏色：紫、紅

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：運勢一般，遇到問題要鎮定，切勿自亂陣腳。

金牛座：迎來平淡的一天，沒有煩惱，也欠缺驚喜。

雙子座：面露笑容無損失，讓你更易獲幸運之神眷顧。

巨蟹座：凡事要向好的方面想，不應把失意無限放大。

獅子座：長命工夫長命做，切勿一整天對着電腦工作。

處女座：比上不足比下有餘，面對公事最好腳踏實地。

天秤座：運氣佳，沒有甚麼阻滯，能按自己想法行事。

天蠍座：面對難關勿失理智，平心靜氣就能大步檻過。

人馬座：工作表現可圈可點，但要保持謙遜，勿自滿。

山羊座：做任何決定都要三思，可避免跌入破財陷阱。

水瓶座：健康運不錯，保持心境平和可度過美好一天。

雙魚座：感情關係存暗湧，不改變相處態度將有麻煩。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）雞 人緣旺

（跌）猴 易破財

鼠：已有伴侶者感情穩定，床頭打架床尾和。

牛：工作順利，得到上司賞識，上位不是夢。

虎：耐性十足，能靜下心處理一些複雜工作。

兔：頭腦清醒，時間管理妥當，利事業發展。

龍：低開高走的一天，中午後會有貴人相助。

蛇：思想負面，杯弓蛇影，謀事易鑽牛角尖。

馬：腦筋轉數快，做事效率高，煩惱可清空。

羊：工作表現獲得表揚，但提防人紅是非多。

猴：是日沖煞，財運差勁，生活壓力漸沉重。

雞：春風滿面，異性主動示好，勿錯失良緣。

狗：自信心強，面對各種問題都能果斷處理。

豬：有望發揮自身才華，獲認可的機會甚大。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

淺談頭腦線

頭腦線又叫理智線，位於手掌中間的位置，是比較重要的一條線紋，代表我們的學習、計劃、思考、應變等能力。

有一點要注意，縱使掌形如何優美，其他紋理如何秀麗，但頭腦線惡劣，所有的優點也是形同虛設，起不到好的作用。

頭腦線深，代表思考力強、思想精密有深度，辦事能力也高，所以比較適合做策劃、計謀、食腦的工作。相反，如果這條線紋淺弱，不喜歡用腦，思想難以細密，精神也難集中，而且適應能力也比較弱，所以適合做一些變化小、少動腦筋的工作。

理智線的標準長度，在尾指與無名指中間對下的位置，如果過長，代表思想過多、易鑽牛角尖，做每個決定總是猶豫不決，所以遇到問題時需要找個軍師，為自己作出選擇。

理智線過短，個性衝動，缺乏耐性，計劃能力不足，往往易招致失敗。

理智線的走勢，如果向橫伸展，代表個性主觀，凡事很有自己的見解，不易接納其他人的意見。而且為人很理性，幫人的時候，會衡量自己的利益與輕重，不會做無謂的事情。

相反，如果向下彎，呈拋物線的形狀，個性樂觀而感性，凡事會考慮別人的感受，會帶給人一種親切的感覺，人緣會比較好。