離婚失光環！Baby公主落難　人氣插水遭排擠乜都慘

女星Angelababy（楊穎）與黃曉明離婚後地位及人氣都不及當年，由萬千寵愛在一身的「寵妃」，淪為「落難公主」！身為節目《奔跑吧》元老的她，繼去年被宋雨琦「放飛劍」後，日前錄影時再遭白鹿、宋妍霏「排擠」，粉絲紛紛留言跪求製作組公平對待！

內地人氣綜藝節目《奔跑吧》第10季正在錄製中，今季坐鎮的嘉賓包括李晨、鄭愷、Angelababy、蔡徐坤、白鹿、周深、林允、宋妍霏及孟佳。Baby由第1季已開始主持節目，實屬元老級人馬，一直備受觀眾關注。

日前有網民發現Baby遭白鹿及宋妍霏等女嘉賓「排擠」，由於白鹿與宋妍霏曾合作，故十分老友，她們手拖手開心地邊行邊傾，身後的Baby則孤伶伶緊隨在後，她似乎略感尷尬，之後索性跑到工作人員身邊同行。白鹿現時的名氣不輸Baby，更與周冬雨、趙麗穎等成為內地5大實力派劇集女星。其實Baby已非首次被排擠，去年她與宋雨琦玩泥漿戰，當時就有片段影到宋雨琦用枕頭狠狠向她兜面打，而Baby還擊時，宋雨琦竟疑似向她吐口水！事件觸發雙方粉絲罵戰，更有傳Baby與製作組不和，大感委屈，有意退出節目。

長期客戶放棄續約

事實上，Baby與黃曉明相戀前只是個知名度一般的模特兒，直至公布戀情後，才在短時間內躋身成一線藝人，當年男方一句：「讓我把你寵壞了好了！因為我知道，把你寵壞了，別人就搶不走你了。」令其身價一飛沖天，甚至一度超越男方。不過今年1月，他們以「感恩過去所有，未來仍是家人」12個字正式宣布離婚，有指Baby受訪時滿臉淚水，哽咽表示：「是黃曉明不要我了，自己一直在努力挽回，甚至為了他一直再努力改變和妥協，無奈結果卻不如人意。」

不得不承認，Baby失婚後一切情況急速轉變，被飛甩的她地位急降，有網友更直指她「離開曉明真不行了」。Baby受歡迎程度大受影響，除了角色被換，更被代言了足足8年的金飾品牌棄用，不獲續約。而她雖然仍有5部劇集未播，不過網民期待的熱度只屬一般，當中本月27日首播的《風起隴西》角色更是以陳坤及白宇為主，而其餘4部她只夥拍後輩小生，包括馬天宇、王安宇及賴冠霖，似欠缺話題性。

粉絲跪求公平對待

Baby由萬千寵愛的女神變成「落難公主」，其「鐵粉」無不感到心痛，眼見偶像拍節目疑受委屈，有人在網上留言代她出頭：「這10年楊穎把青春都獻給了《跑男》，換來的是甚麼不公平的對待？服飾的差距。成員穿的雍容華貴，就我姐粗製濫造。」亦有網民跪求製作組善待偶像：「這一季很希望對Baby這個元老好點，不求偏向，但求可以公正對待元老女MC。」明顯連粉絲都感受到Baby受到欺壓。

Baby的人緣每況愈下，反觀前夫黃曉明的受歡迎程度卻絲毫沒有減少。有見近日上海疫情嚴峻，曉明不停向當地市民捐贈抗疫物資及食物等，不時登上熱搜，其形象甚佳，更獲網民大讚是明星中的典範。