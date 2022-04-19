芥蘭扮西蘭花！張敬軒封「遮遮」做「最佳導演」

歌手張敬軒（軒仔）因於網上分享外傭「遮遮」炮製嘅早餐而引起熱話，成為「早餐界KOL」，不過隨住「遮遮」廚藝進步，搞笑嘅早餐發文買少見少，但大家唔使失望，正所謂「十年磨一劍」，「遮遮」隱藏已久嘅無窮創意終於忍唔住大爆發！事緣軒仔昨日（17日）同「遮遮」講想要豐富啲嘅早餐，但指明想食西蘭花，「遮遮」一口答應，而成品亦冇令軒仔失望，有焗到脆皮嘅雞翼同五顏六色嘅炒雜菜，側邊再放咗幾棵「西蘭花」，但睇真啲，原來所謂嘅「西蘭花」係用切咗莖嘅芥蘭「扮成」，真係假可亂真，令軒仔直呼「騙局」。

佢哭笑不得咁表示：「直至我發現啲疑似西蘭花嘅嘢原來係芥蘭花，佢真係真心正。跟住我問佢『Errmmm...hi...the broccoli looks a bit different than...』（中文翻譯，喂呢舊唔係西蘭花嚟㗎喎），跟住佢話 『Yah, it's Choi Sum（其實係芥蘭） , but i cut it, looks the same.」個樣勁Cheerful。其實過去嘅大部分時間入面，我阿遮嘅廚藝可謂突飛猛進，尤其我老母喺香港嗰三個月嘅廚藝訓練營，都可謂將玉琢成器，令我嘅味覺回復正常，唔知係咪因為復活節，令到佢蘊藏咗喺心入邊好耐嘅創意又再復活。」又笑言「遮遮」係做個好導演，因為識得搵芥蘭扮西蘭花，仲講笑話佢應該要提名金像獎。