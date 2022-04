芥蘭扮西蘭花！張敬軒封「遮遮」做「最佳導演」

歌手張敬軒(軒仔)因於網上分享外傭「遮遮」炮製嘅早餐而引起熱話,成為「早餐界KOL」,不過隨住「遮遮」廚藝進步,搞笑嘅早餐發文買少見少,但大家唔使失望,正所謂「十年磨一劍」,「遮遮」隱藏已久嘅無窮創意終於忍唔住大爆發!事緣軒仔昨日(17日)同「遮遮」講想要豐富啲嘅早餐,但指明想食西蘭花,「遮遮」一口答應,而成品亦冇令軒仔失望,有焗到脆皮嘅雞翼同五顏六色嘅炒雜菜,側邊再放咗幾棵「西蘭花」,但睇真啲,原來所謂嘅「西蘭花」係用切咗莖嘅芥蘭「扮成」,真係假可亂真,令軒仔直呼「騙局」。

佢哭笑不得咁表示:「直至我發現啲疑似西蘭花嘅嘢原來係芥蘭花,佢真係真心正。跟住我問佢『Errmmm...hi...the broccoli looks a bit different than...』(中文翻譯,喂呢舊唔係西蘭花嚟㗎喎),跟住佢話 『Yah, it's Choi Sum(其實係芥蘭) , but i cut it, looks the same.」個樣勁Cheerful。其實過去嘅大部分時間入面,我阿遮嘅廚藝可謂突飛猛進,尤其我老母喺香港嗰三個月嘅廚藝訓練營,都可謂將玉琢成器,令我嘅味覺回復正常,唔知係咪因為復活節,令到佢蘊藏咗喺心入邊好耐嘅創意又再復活。」又笑言「遮遮」係做個好導演,因為識得搵芥蘭扮西蘭花,仲講笑話佢應該要提名金像獎。