視覺上的涼快　雪糕梳打完美變身

夏天就快到，面對炎熱的天氣當然不能缺少凍飲同雪糕，而把兩者合二為一、色澤繽紛的雪糕忌廉梳打，更能帶來視覺及味覺的雙重享受。最近，日本雜貨品牌You+More就以雪糕忌廉梳打為造型推出了兩款實用精品，剔透的設計配上小清新的顏色，在陽光底下顯得額外夢幻。

第一款是透明傘系列的第三部作品，由水母傘、彩色玻璃傘到今年推出的忌廉梳打傘，每一款都超吸睛。這次推出的忌廉梳打傘一共有3種口味，傘上重現了冰粒與雪糕融化時形成的漸變感，3款裝飾物分別是車厘子、檸酸、薄荷葉，亦是完美還原。

第二款是忌廉梳打袋，設計以忌廉梳打職人「tsunekawa」的4款作品為主型，並由其親自監製。這些忌廉梳打以旅遊目的地及4個季節的風景為基礎設計，充滿意境及層次，彷彿透過其中在述說一段故事。忌廉梳打袋一共有4款，除了還原飲品的氣泡、冰粒、透明度外，更以逼真的插圖重現雪糕紋路，頭部配以亞克力珠製成的車厘子，更增添了一分可愛。使用上，既可以當作筆袋，亦可當作化妝袋，一物多用。

以上兩款產品都在日本Felissimo有售，價格分別為2,200日元（連稅，約HK$136）及2,640日元（連稅，約HK$163）。