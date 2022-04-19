連環不幸事件！關嘉敏「炒車」損手兼爛腳

女子組合Bingo成員關嘉敏（Carman）繼日前行山時曬傷膊頭後，佢又喺社交網嘅限時動態度，甫咗兩隻雙手掌同膝頭掛彩嘅恐怖相，傷口幾都幾深，見到都戥佢痛。不過網民嘅焦點唔係落喺佢隻手，而喺臨上飛機都幫佢包紮傷口嘅女性朋友身上，佢嗰位好友着咗件超低胸背心，大晒波霸身材，完全搶晒Carman鏡。

佢接受訪問時話，身邊嗰位咁性感嘅女仔唔係佢家姐，而係一位朋友。至於身材勁過擁有34D上圍嘅佢，佢都笑唔停咁話：「我身邊啲朋友都好身材，好好營養，所以要識多啲有營養嘅朋友，畀多啲營養我。」

講番點解會炒單車？佢就話因為就嚟要入劇組，加上見疫情持續緩和，所以咪諗住趁開工前做多啲運動，吸收多啲維他命D，點知自己衰唔小心，又勁論盡，喺馬鞍山踩單車踩到上水，途經一條小路時，因為睇唔到地下個有凹位就踩咗落去，結果連人帶車跌咗落條渠溝度，最不幸係本身有戴護膝，不過跌嗰陣時，個護膝又跣咗落小腿度，所以手、膝頭全部跌損晒，痛到阿媽都唔認得。

好彩嘅係陪佢一齊踩單車嘅，全部都係踩咗好多年嘅單車迷，所以佢哋見出咗事都表現得好冷靜，先扶番佢起身，再去藥局買咗一大堆消毒用品，只係佢自己洗傷口時，真係痛到癲咁滯，佢狂呻話：「明明曬傷嗰度前幾日先痛完，今次沖涼又到第二度痛。」雖然損手又爛腳，不過佢話自己係個唔會咁易放棄嘅人，啲單車友避免佢傷口有更多細菌入侵，就借咗對手套畀佢戴，佢就繼續完成未完成嘅路途，直至踩到去終點先返屋企養傷。