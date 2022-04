近年轉攻荷里活市場的女星陳法拉,憑Marvel首部華裔超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)中「尚氣」母親一角,被外國觀眾大讚外形和身手不俗,為她矢志在荷里活發展打下強心針。去年年底影后張曼玉前夫、法國名導奧利華阿薩耶斯(Olivier Assayas)和HBO合作,翻拍和張曼玉合作的經典電影《Irma Vep》(《女飛賊再現江湖》)成迷你劇,並邀請陳法拉擔任女主角,近日有消息指在今年五月舉行的法國康城影展「康城首映」環節中會播放此劇,相信為配合電影節,會有特別剪輯外,更有指陳法拉等演員或會屆時亮相影展。

如果真的會出席影展,這將是陳法拉首次踏足康城紅地氈,而她也有在社交網轉發《女》劇駕臨康城影展的消息,但未有透露會否出席。昨日(18日)她網晒索照,相中的她以外套配tube top及短褲上陣,盡騷纖腰和美腿,網民讚她要兼顧工作及湊B,但狀態依然不錯。